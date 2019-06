En vidéo : un tracteur modifié atteint 165 km/h

Quand on parle de tracteurs au Guide de l’auto, il est habituellement question du véhicule qui tire une remorque ou une roulette et non d’un véritable tracteur. Aujourd’hui, toutefois, nous allons faire une exception… encore!

Vous avez été nombreux à aimer notre article sur le Honda Mean Mower V2, un tracteur à gazon modifié qui a établi un record Guinness pour l’accélération la plus rapide de 0 à 160 km/h. Maintenant, voici le tracteur agricole Fastrac 8000 de J.C. Bamford Excavators.

L’animateur anglais et expert en ingénierie Guy Martin a récemment conduit une version spécialement retravaillée de cette bête de ferme sur la piste de l’aéroport Elvington, près de York au Royaume-Uni, atteignant une vitesse prodigieuse de 165,8 km/h.

Cet exploit, qui constitue un record de vitesse britannique pour un tracteur, a été rendu possible grâce à un moteur DieselMax à six cylindres de 7,2 litres capable de générer 1 000 chevaux et un couple de 1 800 livres-pied. Le Fastrac 8000 bénéficiait également de diverses solutions visant à alléger son poids de même que d’un aérodynamisme amélioré résultant d’une collaboration avec Williams Advanced Engineering.

Quelques ingénieurs de JCB ont travaillé pendant des mois sur ce projet demeuré secret.

« Nous avons longtemps caressé le rêve d’établir un record de vitesse avec le Fastrac et notre équipe a bossé sans relâche pour obtenir ce résultat incroyable, a déclaré le président du conseil de JCB, Lord Bamford. Je suis extrêmement fier de ce qu’ils ont accompli en aussi peu de temps. C’est l’ingénierie britannique à son meilleur! »

JCB détient aussi le record mondial de vitesse au sol pour un véhicule à moteur diesel avec son bolide DieselMax, qui a atteint 563 km/h à Bonneville, en Utah, il y a 13 ans.