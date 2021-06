Un virage du Nürburgring nommé en l’honneur de Sabine Schmitz

Celle qu’on surnommait la « Reine du Nürburgring », Sabine Schmitz, décédée d’un cancer le 16 mars dernier à l’âge de 51 ans, verra sa mémoire honorée de belle façon.

L’un des virages du circuit allemand qu’elle a parcouru plus de 33 000 fois portera désormais son nom, et ce, grâce à une pétition signée par quelque 50 000 amateurs.

Il s’agit plus précisément du virage 13, le premier de la boucle nord appelée Nordschliefe. On parlera donc de la « Sabine-Schmitz-Kurve » à partir du 11 septembre prochain, date à laquelle doit se tenir une cérémonie officielle.

Photo: Sabine Schmitz Motorsport/Facebook

« Un rire joyeux, une oreille attentive pour tout le monde et le Nordschleife dans le cœur—voilà comment on se souvient de Sabine Schmitz, peut-on lire sur le site web officiel du Nürburgring. Née et élevée à Nürburg, elle a passé la majeure partie de sa vie sur le circuit et aux alentours. Pendant plus de 30 ans, elle a brillamment poussé des véhicules à leurs limites ou même conduit sa grand-mère chez le coiffeur en passant par la piste. Au total, Sabine a réalisé plus de 33 000 tours. »

Rappelons que Sabine Schmitz est la seule femme à avoir remporté l’épreuve des 24 Heures du Nürburgring et qu’elle a fondé l’écurie Frikadelli Racing avec son mari, Klaus Abbelen.

