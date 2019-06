De 0 à 160 km/h en 6 secondes… en tracteur à gazon!

Quand avez-vous entendu parler pour la dernière fois d’un tracteur à gazon qui bat un record Guinness? Laissez-nous vous présenter le Mean Mower V2 de Honda, officiellement détenteur du titre de l’accélération la plus rapide en tondeuse à gazon.

Grâce à la pilote de course et cascadeuse Jess Hawkins, l’exploit a été réalisé le 6 mai dernier près de Dresden, en Allemagne. Le Mean Mower V2 a non seulement enregistré un chrono moyen de 6,29 secondes pour ses deux tentatives d’accélération de 0 à 160 km/h, mais il a aussi atteint une vitesse de pointe incroyable de 241.4 km/h.

Photo: Honda UK

Bien sûr, pour pouvoir se qualifier, le Honda Mean Mower V2 devait également démontrer ses compétences en matière de coupe de gazon. Il s’est exécuté sans problème avec ses lames en fibre de carbone actionnées par deux moteurs électriques.

Dévoilé l’été dernier, cet engin génère presque le double de la puissance du Mean Mower original. Basé sur un tracteur à gazon HF 2622 de Honda, il renferme un moteur à quatre cylindres de 999 cc provenant de la moto sport CBR1000RR Fireblade SP. Ses 189 chevaux se déchaînent à un régime de 13 000 tours/minute!

Il faut le voir pour le croire :