Mercedes-Benz Classe S 2022 : une oasis de calme et de volupté

La Mercedes-Benz Classe S de septième génération, répondant au nom de code W223, fera ses débuts en cours d’année 2021 en tant que modèle 2022.

Avec cette nouvelle berline de grande taille, la marque allemande entend redéfinir les codes du grand luxe en mettant l’accent sur le confort souverain, le bien-être de ses occupants, et la connectivité intuitive afin de faciliter la vie des acheteurs.

Selon Dirk Fetzer, responsable de la mise au point de cette Classe S, les attentes de la clientèle actuelle ont beaucoup évolué. « Le luxe est aujourd’hui défini par une approche complète du raffinement. Une expérience de conduite luxueuse dépend de toute une série de facteurs et doit faire appel à tous les sens. Le confort et le silence de roulement demeurent des éléments essentiels, mais il faut également que la voiture facilite la vie de nos clients par le biais d’une connectivité aussi intuitive que complète, de façon à ce qu’ils puissent gagner du temps. »

Un troisième espace de vie

Ce n’est rien de moins qu’un « troisième espace de vie » qui est proposé par la nouvelle Classe S, qui fait ainsi le pont entre le domicile de l’acheteur et son lieu de travail. Avec son ambiance de style lounge, la Classe S devient une oasis de calme et de volupté, propice à la relaxation et au bien-être.

Le style de l’habitacle est inspiré à la fois de l’architecture moderne et du monde du de la navigation de plaisance . Voilà pourquoi la Classe S est décorée avec du bois à pores ouverts, serti d’appliques en aluminium suivant précisément les formes de la planche de bord.

Difficile de ne pas craquer pour la magnifique sellerie en cuir, et le confort suprême accordé par la Suite de Première Classe disponible aux places arrière. On remarque aussi la présence de cinq écrans, la Classe S étant dotée d’un système multimédia et multiécran de type OLED permettant l’échange de contenu entre les occupants. Le plus grand écran, disposé à la verticale sur l’écran central, comporte même un bouton de lecture de l’empreinte digitale permettant d’accéder directement à l’un des sept profils.

250 lumières de type DEL et fibre optique

L’éclairage ambiant de l’habitacle contribue au bien-être des occupants avec un système très complexe comprenant 250 lumières de type DEL reliées par de la fibre optique, soit une à tous les 1,6 centimètre. Cet éclairage propose 20 niveaux d’intensité, plusieurs coloris, est visible même le jour et peut présenter des effets dynamiques de lumière.

Par ailleurs, le programme Energizing intégré à la Classe S est doté de quatre thèmes, soit Refresh, Vitality, Warmth, Joy, et Comfort. Chacun commande un éclairage spécifique, la mise en marche des sièges massants ou encore la diffusion de sonorités et de fragrances adaptées.

Un système très puissant de filtration de l’air ambiant permet de contrôler efficacement les poussières fines et le pollen pouvant incommoder les occupants. Tous ces programmes peuvent être commandés par la voix. Ainsi, il suffit de dire « Hey Mercedes, je suis un peu stressé… » pour que le programme Vitality entre en fonction afin de redonner un peu de vitalité aux occupants par le biais d’une ambiance lumineuse et sonore spécifique.

Un grand souci de l’ergonomie

Une attention particulière a également été portée à l’ergonomie de la voiture. La position du siège du conducteur, et celle du volant, peuvent être automatiquement ajustées par le système de télématique MBUX via la fonctionnalité Adapt, le conducteur n’ayant qu’à inscrire sa taille ou simplement communiquer cette information par la voix.

Évidemment, des ajustements sont aussi possibles par la suite. De plus, la fonction Energizing modifiera subtilement l’angle du dossier ou la position de l’assise pour varier très légèrement, de quelques degrés ou millimètres, la position du conducteur procurant ainsi un meilleur confort lors d’un plus long trajet. Les fonctions de ventilation, de chauffage et de massage sont intégrées aux sièges, lesquels comportent également des appuie-têtes avec éléments chauffants.

L’habitacle de la nouvelle Classe S propose donc plusieurs thèmes afin de correspondre à l’humeur de son conducteur ou du « patron » confortablement installé à l’arrière en mettant l’électronique à contribution pour assurer un niveau de confort et de bien-être jusque-là insoupçonné.

Voilà pour l’une des nombreuses facettes de cette Classe S de septième génération dont nous continuerons de suivre la progression en vue de son lancement officiel qui aura lieu très bientôt. Gardez le contact…

