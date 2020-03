Encore neuve 22 ans plus tard, cette BMW 740i est à vendre

Sur le site d’enchères eBay une BMW Série 7 flambant neuve a été mise en vente. Jusque là, rien de particulièrement intéressant puisqu’on peut s’en commander une directement chez le concessionnaire. Or, il s’agit d’une 740i âgée de 22 ans et qui a été préservée dans la ouate.

Repérée par le site The Drive, cette berline vert forêt aurait été achetée en 1997 (année-modèle 1998) par une Allemande, qui elle, serait née en 1927. Ce qui est advenu de la dame demeure à éclaircir. Cela dit, avant de se retrouver sur eBay, la voiture a migré jusqu’en Pologne où elle a éventuellement été entreposée dans une bulle d’air comme on peut le voir sur les photos. Cette méthode aurait pour but d’optimiser la préservation de la voiture.

C’est ce que rapporte le média américain.

Ce faisant, l’odomètre n’affiche que 255 kilomètres. Pas 255 000 kilomètres, mais bel et bien 255 kilomètres.

Photo: eBay - 000,255 km

Autrement dit, la voiture est carrément neuve. Il ne s’agit pas d’une restauration, mais plutôt d’une préservation qu’on pourrait qualifier d’extrême. Les photos, d’ailleurs, le démontrent bien.

Sous le capot de cette BMW Série 7 de la génération E38 loge un moteur V8 de 4,4 L qui est jumelé à une transmission automatique à cinq rapports.

Parmi l’équipement dont elle est dotée, le vendeur mentionne dans l’annonce les sièges à réglage électrique, les vitres électriques, le volant réglable en hauteur, la climatisation automatique, les sièges en cuir chauffants, les capteurs de stationnement et la direction assistée.

Au moment d’écrire ces lignes, la plus haute mise se chiffre à 61 100 euros, ce qui représente 94 625 $ CAN. L’enchère se termine le 31 mars prochain.

À titre comparatif, la BMW Série 2020 est offerte à partir de 119 800 $ pour le marché canadien.

