Une auto néo-brunswickoise de 45 ans est à vendre en Ontario

Avec la Manic GT, la Bricklin SV-1 est l’un des rares exemplaires de voitures contemporaines à avoir été créées au Canada.

Avec une production totale d’un peu moins de 3 000 unités entre les années-modèle 1974 et 1976, la SV-1 se fait plutôt rare de nos jours.

Rappelons-nous qu’elle était assemblée à Saint John au Nouveau-Brunswick. Or, une survivante, désormais à Oshawa en Ontario, est récemment apparue sur le site Kijiji.

D’après ce qu’on peut y lire dans l’annonce, il s’agirait de l’unité portant le numéro de série 1317.

On y apprend aussi qu’elle est propulsée par un moteur Ford de 351 pouces-cube qui aurait été rebâti. Un bloc V8 de 360 pouces-cube provenant de chez AMC pouvait aussi se loger sous le long museau du coupé néo-brunswickois. Il est mentionné qu’elle est munie d’une transmission automatique. Il est à noter qu’une boîte manuelle était également livrable.

Dans l’annonce, il est précisé que la voiture a été restaurée. Son propriétaire en demande 15 000 $.

Il ne fait aucun doute que la voiture attire bon nombre de curieux. En quelques jours à peine, l’annonce a été vue plus de 10 000 fois.

Sur le site Bring a Trailer, pas moins de quatre Bricklin SV-1 ont été mises à l’enchère en 2018. Les prix de vente oscillent entre 15 001 et 26 000 $ US en fonction notamment de l’état général, du kilométrage et de la combinaison du moteur et de la transmission.

