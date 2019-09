BMW Série 8 Gran Coupé 2020 : plus stylée et plus pratique

Le roulement est feutré, la dynamique impressionne pour une voiture de ce gabarit et la vie à bord est tout à fait agréable. Bienvenue dans la variante Gran Coupé de la Série 8, laquelle suit les versions Coupé et Cabriolet.

Celle-ci complète l’offre du constructeur bavarois dans cette gamme de voitures de grand luxe, qui a comme mission d’assurer le prestige de la marque à l’échelle mondiale.

Selon la direction de BMW, la variante Gran Coupé devrait représenter plus de la moitié des ventes de la Série 8, grâce à sa configuration plus pratique de « coupé » à quatre portes ainsi qu’au volume d’espace supérieur de son habitacle. Au Canada, la Série 8 Gran Coupé ne sera déclinée qu’en un seul modèle M850i xDrive, animé par un V8 biturbo de 4,4 litres développant 523 chevaux et 553 livres-pied de couple et jumelé à une boîte automatique à huit rapports ainsi qu’à un rouage intégral de série.

Photo: Bernhard Limberger

Le Guide de l’auto s’est rendu à Faro, au Portugal, pour ce premier contact avec la Série 8 Gran Coupé, où la seule version disponible pour essai était la 840i sDrive, soit une propulsion animée par le moteur six cylindres en ligne qui ne sera pas commercialisé chez nous. Heureusement, nous avons préalablement conduit les variantes Coupé et Cabriolet de la Série 8 avec moteur V8 biturbo et rouage intégral, et comme la M850ixDrive Gran Coupé qui sera vendue au pays est dotée d’une mécanique identique, on s’attend logiquement à un niveau de performance et une dynamique comparable.

Cela étant dit, même si le moteur à six cylindres en ligne de notre voiture d’essai ne s’exprime pas avec la verve du V8 biturbo, il n’en demeure pas moins que la Série 8 Gran Coupé essayée lors de ce premier contact a fait preuve d’une bonne dynamique avec des liaisons au sol adoptant des calibrations plutôt fermes qui se sont avérées parfaitement adaptées aux routes en très bon état sur lesquelles nous avons roulé. Parmi les points faibles, on peut relever la masse élevée de la voiture, laquelle a une incidence directe sur son comportement et la direction qui manque de ressenti.

Photo: Bernhard Limberger

Un style qui se démarque

Côté style, la Série 8 Gran Coupé se démarque habilement des autres variantes de la gamme. L’avant de la voiture est identique à celui de la version à deux portes, mais jusqu’au bout du capot seulement. À partir de ce point, la Gran Coupé reçoit une carrosserie spécifique, comme en témoigne l’inclinaison plus verticale du pare-brise et, surtout, des dimensions extérieures supérieures qui sont gage d’une habitabilité bonifiée par rapport au Coupé. À ce sujet, précisons que BMW présente cette variante comme une voiture de type 4+1.

Pourquoi? Tout simplement parce que la place médiane de la banquette arrière exige que le passager place ses jambes de part et d’autre de la console centrale. Bref, mieux vaut oublier ça, et la considérer strictement comme une quatre places…

Photo: Bernhard Limberger

Concernant la planche de bord, celle de la Série 8 Gran Coupé est identique à celles des autres variantes de la gamme. Cette version fait également le plein des nouvelles technologies développées pour le Coupé, dont le nouveau système de télématique iDrive avec menus personnalisables, ou encore tout l’arsenal d’aides électroniques à la conduite développées par le constructeur.

La M850i xDrive Gran Coupé sera commercialisée au pays dès le mois de septembre 2019. Sa tarification ne sera connue qu’à cette date. Parions cependant qu’elle sera voisine de celles des variantes Coupé et Cabriolet de la Série 8, dont le prix est fixé à 123 500 $ pour le Coupé, et 131 500 $ pour le Cabriolet, puisque la mécanique de ces trois variantes de la Série 8 est absolument identique et que la dotation d’équipement est comparable.

Photo: Bernhard Limberger

Une M8 Gran Coupé en approche

Suite au lancement des M8 Coupé et Cabriolet, BMW proposera une M8 Gran Coupé dans un avenir très rapproché, car cette voiture existe déjà.

En fait, j’ai pu la voir dans une pièce fermée où l’entrée n’était permise qu’après confiscation des caméras et des téléphones intelligents. Il m’est donc impossible de vous en montrer des photos, mais si vous faites un croisement d’images entre celle de la Série 8 Gran Coupé présentée ici et celles de mon article portant sur l’essai des M8 Coupe et Cabriolet, qui sera diffusé sur notre site dès le 8 octobre (embargo oblige), vous aurez une bonne idée de ce à quoi la M8 Gran Coupé ressemblera.

Il n’est d’ailleurs pas impossible que BMW diffuse directement des images de la BMW M8 Gran Coupé dès cette occasion…