En studio : Ford F-150 V6 3,3 litres ou 2,7 litres EcoBoost, lequel choisir?

Ford F-150 Lariat ou GMC Sierra Denali?

Je désire changer mon camion pour un nouveau modèle 2019-2020. J’hésite entre le Ford F-150 EcoBoost 2,7 L (Lariat) et le GMC Sierra Denali équipé du moteur 6,2 L. Les deux véhicules se vendent environ 65 000 $. Pouvez-vous me dire lequel est le plus agréable à conduire et lequel …