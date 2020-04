La cabine du Ford F-150 2021 dévoilée officieusement

À quand le grand dévoilement du Ford F-150 2021? On ne le sait pas encore, mais on devine que la crise de la COVID-19 change les plans de la compagnie – comme ce fut le cas pour les tout nouveaux Bronco et Bronco Sport.

Pourrait-il même être repoussé à l’année-modèle 2022? Cela reste à voir aussi.

Ford n’a toujours pas partagé d’images officielles de son camion de nouvelle génération, mais il est quand même possible d’en avoir un aperçu.

En février, des photographes ont surpris un exemplaire partiellement camouflé à l’essai sur la route, ce qui nous a permis de voir la calandre, les phares, les feux arrière et quelques autres détails, dont des crochets de remorquage à l’avant.

Maintenant, on a droit à une photo de l’intérieur, gracieuseté d’un utilisateur appelé Sequoia Sam sur le forum F150gen14.com.

Le modèle en question est un F-150 Lariat, comme l’atteste l’inscription sur une garniture en cuir. Il y aura bien sûr des cabines moins bien équipées que celle-ci (XL, XLT) et d’autres plus luxueuses (King Ranch, Platinum, Limited), mais cela donne tout de même une très bonne idée.

On remarque, entre autres, une instrumentation numérique à la place des cadrans derrière le volant et un gros écran tactile de forme carrée au milieu de la planche de bord. La taille de ce dernier serait de 15,5 pouces, tel qu’évoqué lors de l’annonce du nouveau système d’infodivertissement SYNC 4. De série, attendez-vous à un écran de 8 pouces.

Une bonne nouvelle, c’est qu’il reste plusieurs boutons importants en dessous, en plus d’une prise de 12 volts, d’une autre de 120 volts et de quelques ports USB. Des commandes comme le levier de vitesses et le sélecteur de mode de conduite ont été redessinées.

Par ailleurs, des informations crédibles nous indiquent que tous les moteurs actuels seront de retour et que le nouveau F-150 hybride rechargeable arrivera avec un moteur V6 de 3,5 litres et une autonomie en mode 100% électrique de 15 à 20 kilomètres (à confirmer).

Continuez de nous suivre pour ne rien manquer du Ford F-150 2021!

