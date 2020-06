Ford rappelle 2,5 millions de véhicules en Amérique du Nord

Le constructeur Ford a émis cette semaine deux rappels qui visent près de 2,5 millions de véhicules en Amérique du Nord.

Heureusement pour les propriétaires canadiens, la plus grosse partie de ces rappels (2,15 millions d’unités) se concentre sur des modèles Ford et Lincoln 2011 à 2015 vendus aux États-Unis et dans les territoires sous sa juridiction.

Le problème vient du fait que certains verrous de portières pourraient ne pas avoir été correctement remplacés lors de rappels précédents. Ainsi, il y a un danger qu’une portière s’ouvre en conduisant et qu’un passager tombe du véhicule. Aucun incident n’a toutefois été signalé jusqu’ici.

Par contre, faites attention si vous possédez un Ford F-150 qui renferme un V6 EcoBoost de 3,5 litres. Dans ce cas-ci, 43 536 exemplaires sont rappelés au Canada, en plus de 292 311 aux États-Unis.

Photo: Ford

On parle plus précisément des F-150 2014 à 2017 fabriqués à l’usine de Kansas City entre le 1er septembre 2014 et le 1er août 2016 ainsi que des F-150 2015 à 2017 fabriqués à l’usine de Dearborn entre le 1er octobre 2014 et le 1er août 2016.

Dans certains cas, il pourrait y avoir une fuite de liquide de frein au niveau d’un maître-cylindre de frein à l’avant. Dépendamment de la quantité de liquide qui coule, le conducteur pourrait entendre un avertissement sonore, voir un message d’alerte ou un témoin d’avertissement de frein en rouge sur le tableau de bord ou encore sentir un changement dans l’action de la pédale. Le fonctionnement des freins avant pourrait être affecté aussi, augmentant les risques d’accident.

Sept cas de collision et deux cas de blessure directement en lien avec ce problème ont été recensés à ce jour. Les concessionnaires vont remplacer le maître-cylindre de frein et, si nécessaire, le servofrein.

