Le futur Hyundai Tucson pourrait ressembler à ça

Au Salon international de l'auto du Canada 2020 à Toronto, Hyundai a présenté son concept de VUS hybride rechargeable, appelé Vision T. C’est le même qui avait fait ses débuts mondiaux à Los Angeles en novembre.

Or, il est facile d’y voir un aperçu du Hyundai Tucson de nouvelle génération, qui sera dévoilé dans les prochains mois pour l’année-modèle 2021.

Rappelez-vous, le vice-président principal et directeur du Centre de design mondial de Hyundai, SangYup Lee, a déclaré l’an dernier que le monde allait capoter (freak out) sur le prochain Tucson.

Aura-t-il droit à une motorisation hybride rechargeable lui aussi? Ça serait une belle surprise, surtout pour rivaliser avec le nouveau Toyota RAV4 Prime qui arrivera sur le marché cet été, sans oublier le Ford Escape hybride rechargeable. Aucun détail technique sur le concept n’est toutefois fourni.

Photo: CIAS

Mesurant 4,6 mètres de long et 2,0 mètres de large, le Vision T est juste un peu plus gros que le Tucson actuel et incarne une nouvelle interprétation du langage de design de la « sportivité sensuelle » de Hyundai. Il est d’ailleurs présenté comme un avant-goût des futurs VUS urbains de la marque.

Son profil et ses lignes très dynamiques communiquent une impression de vitesse, tandis que l’empattement long, les spectaculaires roues surdimensionnées en alliage de chrome satiné et les porte-à-faux courts évoquent la robustesse et la stabilité. Les phares, parfaitement intégrés au design, rappellent d’autres concepts séduisants comme Le Fil Rouge et Grandeur.

Autre détail intéressant : quand le véhicule roule à haute vitesse, des volets d’obturation d'air s’ajustent activement pour améliorer l'aérodynamisme et la fluidité du design. Par ailleurs, lorsqu’on arrête le groupe motopropulseur, les feux arrière et le logo Hyundai s’éteignent selon une séquence déterminée.

Continuez de suivre le Guide de l’auto pour ne rien manquer au sujet du nouveau Hyundai Tucson 2021!