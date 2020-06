Le nouveau Hyundai Tucson est retardé à l’an prochain

Déception pour ceux qui attendent impatiemment le Hyundai Tucson de nouvelle génération : celui-ci n’arrivera finalement que l’an prochain comme modèle 2022.

Alerté par la publication des cotes de consommation du Tucson 2021 aux États-Unis, le site Motor Authority a obtenu la confirmation d’un porte-parole de Hyundai que le VUS compact coréen ne changera pas pour 2021 et que son remplaçant sera plutôt commercialisé pour l’année-modèle 2022. Les raisons de ce délai ne sont toutefois pas connues.

Il y a un peu plus d’un an, le vice-président mondial du design de Hyundai, SangYup Lee, avait déclaré que « le monde entier va capoter en voyant le Tucson de nouvelle génération ».

Photo: CIAS

L’intérêt s’est accru lors de la présentation du concept Vision T au Salon de l’auto de Los Angeles, en novembre dernier, puis à celui de Toronto, en février. Son design est assez radical et une motorisation hybride rechargeable figure au menu. Est-ce bien un avant-goût du futur Tucson? Il faudra maintenant attendre plus longtemps pour en avoir le cœur net.

Outre un Tucson hybride, on pourrait également avoir droit à de nouveaux moteurs à essence, dont un qui alimenterait un possible Tucson N ou N-Line axé sur la performance. Attendez-vous par ailleurs à plus d’espace et de sécurité.

De plus amples détails sur le nouveau Hyundai Tucson 2022 seront annoncés d’ici la fin de l’année. Entre-temps, on risque de continuer à voir des exemplaires camouflés à l’essai sur les routes.

