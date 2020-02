Une Subaru Crosstrek 2018 est-elle plus intéressante qu'une 2017?

Bonjour,

Pourriez-vous me dire s'il y a un réel avantage à choisir une Subaru Crosstrek 2018, plutôt qu’un modèle 2017 d’ancienne génération?

Bonjour Frédéric,

Il est vrai que sur le marché d’occasion, l’écart de prix entre un modèle 2017 et 2018 peut être considérable. Et la différence est également considérable. Je vous invite d’ailleurs à faire l’essai des deux modèles pour le réaliser.

D’abord, un mot sur le moteur qui a été passablement été revu pour 2018. Plus de 75% de ses composantes ont été changées, permettant notamment de régler le problème de surconsommation d’huile qui était connu sur le moteur d’ancienne génération.

Plus puissant de seulement 4 chevaux, il a surtout gagné en raffinement. Il est plus silencieux, plus doux et moins gourmand que celui offert en 2017. Il s’équipe également de l’injection directe de carburant, ce qui permet d’optimiser les performances et bien sûr, la consommation.

Photo: Subaru Crosstrek 2017

Au chapitre du comportement, on note une nette amélioration en raison de ce nouveau châssis beaucoup plus rigide, et parce que les éléments suspenseurs ont été entièrement revus. La voiture gagne donc en confort, en stabilité et en maniabilité, et se voit de surcroît mieux insonorisée.

Ajoutez à cela un équipement mis à jour, et vous avez ainsi toutes les raisons de choisir ce millésime. À moins bien sûr que votre budget soit plus restreint, parce qu’ un modèle 2018 a évidemment un prix. Il vous faut donc prévoir un écart d’environ 5 000 $ pour un modèle équivalent, avec un kilométrage comparable.

