Quoi choisir entre le Mitsubishi RVR, la Subaru Crosstrek et le Mazda CX-30?

Je regarde pour acheter un petit VUS dans le courant de l’année. J’hésite entre le Mitsubishi RVR SE à moteur 2,4 litres, la Subaru Crosstrek Touring ou peut-être, le Mazda CX-30.

Merci de vos conseils.

Bonjour Normand,

J’élimine d’entrée de jeu le Mitsubishi RVR. Un produit certes fiable et bien garanti, mais qui déçoit tant au chapitre technologique que de l’insonorisation. En fait, l’habitacle est extrêmement bruyant, ce qui devient vite agaçant. En outre, la qualité de finition est loin d’égaler celle de ses rivales. Ajoutons que le niveau d’équipement et la technologie ne sont pas à jour, et que la consommation est au minimum 15% plus élevée que chez Subaru.

Faut-il éviter ce véhicule? Non. Le RVR pourrait vous offrir de longues années de loyaux services. Le problème, c’est que sa technologie nous ramène dix ans en arrière, et que son prix n’est pas inférieur à celui de la compétition, malgré ce retard.

Cela m’amène donc à vous parler de la Crosstrek qui, selon moi, constitue une référence dans le segment. Confortable, extrêmement maniable, très fiable et dotée d’un rouage intégral des plus performants.

Vous apprécierez son rendement en hiver comme en été, sa faible consommation de carburant ainsi que la position de conduite. Et je dois également mentionner qu’au moment de la revente, vous serez étonné par son faible taux de dépréciation.

Quant au CX-30, il s’agit d’un nouveau venu dans le segment qui vient jouer les trouble-fêtes. Très amusant à conduire, plus performant que ses rivaux et équipé lui aussi d’un excellent rouage intégral, il impressionne également par la richesse de son habitacle. Il est vrai que sa facture est un peu plus élevée que celle de la Crosstrek, mais il propose un niveau de luxe plus relevé. Il faut donc le considérer si vous recherchez une conduite plus animée, une puissance supérieure et une finition plus luxueuse.

Autrement dit, qu’il s’agisse de la Crosstrek ou du CX-30, vous faites un très bon choix. Mais le RVR ne possède pas les qualités nécessaires pour les concurrencer.

