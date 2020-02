Enfin un moteur plus puissant pour le Subaru Crosstrek?

Photo: Subaru Canada Inc.

Si vous trouvez comme plusieurs que le Subaru Crosstrek manque un peu de puissance avec son moteur de 2,0 litres développant 152 chevaux, voici une nouvelle qui devrait vous réjouir.

Selon ce que rapporte le site Automotive News, le chef de la direction de Subaru aux États-Unis, Tom Doll, aurait annoncé lors d’une réunion avec les concessionnaires que le Crosstrek recevra un moteur de 2,5 litres, vraisemblablement pour l’année-modèle 2021.

Bien qu’il n’ait pas donné de détails techniques, on comprend qu’il s’agit du moteur de 182 chevaux déjà offert dans le Forester, la Legacy et l’Outback. Celui-ci serait disponible dans les versions supérieures du Crosstrek, ce qui signifie que le moteur de 2,0 litres demeurerait dans les versions de base.

Photo: Subaru Canada Inc.

Nous avons communiqué avec les représentants de Subaru Canada pour essayer de voir si le même ajout sera fait au nord de la frontière, mais sans trop de surprise, on nous a dit que la compagnie ne commente pas les rumeurs.

Chose certaine, un Crosstrek de 182 chevaux se hisserait au sommet de la catégorie des multisegments sous-compacts à essence, devant les Jeep Compass/Renegade (180 chevaux), le Fiat 500X (177 chevaux) et le Hyundai Kona 1.6T (175 chevaux).

Et si le Crosstrek finit bel et bien par proposer un moteur de 2,5 litres, est-ce à dire que la compacte Impreza, qui partage sa plateforme et sa mécanique actuelles, y aura droit elle aussi? Encore là, ça serait une excellente nouvelle. À suivre!