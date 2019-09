Mitsubishi lancera un concept de VUS hybride rechargeable

Comme plusieurs autres constructeurs automobiles, Mitsubishi a décidé de se tourner vers l’électrification et les véhicules utilitaires. Ceci dit, les amateurs de la marque au Canada attendent toujours de voir ce qui viendra après l’actuel Outlander PHEV.

Au cours des dernières années, une série de concepts ont fait surface – à commencer par le eX en 2016, puis le e-EVOLUTION et plus récemment le Engelberg Tourer – mais aucun d’eux ne s’est transformé en modèle de production.

Devinez quoi? Un autre concept de VUS hybride rechargeable fera ses débuts le mois prochain, plus précisément au Salon de l’auto de Tokyo 2019, qui se déroule du 24 octobre au 4 novembre.

L’image publiée aujourd’hui nous fait entrevoir une ligne de toit radicalement différente. La partie arrière se compose de deux contreforts sur lesquels apparaissent des ouvertures en forme de turbine. De quoi peut-il s’agir au juste? On a bien hâte de savoir.

Une chose semble certaine, par contre : vous ne verrez rien de tel chez un concessionnaire Mitsubishi dans un avenir rapproché.

Le véhicule, qui ne porte pas encore de nom, incarne le slogan « Réalisez vos ambitions » de la compagnie japonaise tout en mettant à profit son expertise et ses technologies en matière d’électrification et de rouage intégral. Il offre un agrément de conduite et un niveau de confiance sécurisant, peu importent les conditions de terrain, promet-on.

En termes de gabarit, ce nouveau concept est plus petit et plus léger que l’Outlander PHEV, mais tout aussi capable de se déplacer à quatre roues motrices en mode électrique.

La première mondiale aura lieu le 23 octobre durant la première des deux journées réservées aux médias du Salon de l’auto de Tokyo. C’est un rendez-vous!