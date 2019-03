Mitsubishi Engelberg Tourer : le prochain Outlander PHEV?

GENÈVE (Suisse) – Nous savions que Mitsubishi préparait un VUS concept électrifié pour le salon de Genève, mais nous ne savions pas qu’il ressemblerait à ce point au Outlander PHEV.

Bien que le constructeur n’ait toujours rien confirmé pour son prochain VUS intermédiaire, tout laisse croire que le nouveau concept qui vient tout juste d’être dévoilé sur le plancher du PalExpo serait bel et bien son remplaçant.

Il était temps

Le Mitsubishi Outlander PHEV est relativement nouveau par chez nous, mais il existe dans d’autres marchés depuis quelques années déjà. C’est un véhicule qui commence à se montrer vieux face à ses rivaux les plus féroces, le Honda CR-V, le Toyota RAV4, le Nissan Rogue et le Mazda CX-5. Une refonte complète ne lui ferait pas tort.

Le concept Engelberg Tourer – dont le nom fut inspiré d’un village alpin en Suisse –, propose exactement cela. Il est plus moderne et sophistiqué, tout en projetant l’avenir de Mitsubishi en matière de design avec ses phares minces et sa massive calendre.

Côté motorisation, il sera, lui aussi, muni d’une mécanique hybride rechargeable, mais contrairement au Outlander PHEV qui recourt à un moteur à essence de 2,0 litres comme mode de propulsion principale, l’Engelberg Tourer serait alimenté par un moteur de 2,4 litres. Mitsubishi ne se prononce toujours pas sur les spécifications techniques de ce moteur, mais déclare une autonomie entièrement électrique de 70 km, une augmentation de 35 km sur l’Outlander PHEV actuel.

Les ressemblances sont nombreuses

En plus de présenter une mécanique drôlement similaire à celle du Outlander PHEV, l’Engelberg Tourer pourra, comme son confrère, accommoder jusqu’à sept passagers, une qualité qui a longtemps permis au VUS de Mitsubishi de se démarquer de ses concurrents.

Le constructeur parle aussi d’un système quatre roues motrices avancé, pouvant s’activer même lorsque le véhicule roule entièrement électrique, ainsi que cinq niveaux de freinage régénératif, identique à ce qu’on retrouve du côté de l’Outlander.

Mitsubishi ne confirme toujours pas la date de sortie du Engelberg Tourer, car il n’est qu’un véhicule conceptuel pour le moment. Le constructeur affirme toutefois qu’une prochaine génération du Outlander PHEV est prévue pour l’année-modèle 2021.