Genesis G70 2024 : gros gain de puissance et plus de commodités

Revue et améliorée il y a deux ans, la berline de luxe compacte G70 de Genesis revient à la charge pour 2024. Sans contredit, c’est sous le capot qu’on retrouve le plus gros changement.

En effet, le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2 litres inclus de série se voit remplacé par un autre de 2,5 litres, partagé avec la berline intermédiaire G80 ainsi que les utilitaires GV70 et GV80. La puissance augmente de 252 à 300 chevaux (+48), à égalité avec l’Infiniti Q50 et plus que toutes les rivales allemandes équipées de leur moteur de série. Le couple, lui, bondit de 260 à 311 lb-pi (+51).

L’alternative reste le populaire V6 biturbo de 3,3 litres, qui fournit jusqu’à 368 chevaux et 376 lb-pi de couple. Dans les deux cas, la G70 emploie une boîte à huit rapports et un rouage intégral. Et ce n’est pas tout pour les amateurs de performance, car chaque version possède maintenant de puissants freins Brembo.

Photo: Genesis

Design rafraîchi, habitacle mieux équipé

La Genesis G70 2024 continuera de figurer parmi les berlines les plus élégantes de sa classe, surtout dans ses nouvelles couleurs extérieures Gris Vatna et Bleu Kawah (ici illustré), qui s'inspirent des paysages volcaniques d'Islande et d'Indonésie. À l’avant, juste au-dessus de la calandre, le nouvel emblème de Genesis gravé d'un motif guilloché évoque des montres de luxe.

Photo: Genesis

Dans l’habitacle, le choix de revêtements a été bonifié, puis des éléments de design et des détails fonctionnels ont été ajoutés, par exemple au niveau des interrupteurs, des garnitures de portières et de la console, des bouches de ventilation et des porte-gobelets. La voiture se dote aussi de nouvelles prises de recharge USB-C et d’une clé numérique pouvant être partagée avec les applications Apple Wallet et Samsung Pass.

Enfin, la sécurité a été rehaussée grâce à de nouvelles caractéristiques de sécurité, notamment un coussin gonflable central avant et des coussins latéraux arrière en équipement de série.

Photo: Genesis

Quand exactement sera mise en vente la Genesis G70 2024 au Canada et à quels prix? On connaîtra la réponse d’ici la fin de l’année. Le modèle sortant varie de 47 000 $ à 61 000 $, frais inclus.

En vidéo : La technologie chez Genesis vue par Mathieu Roy