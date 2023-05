Genesis G80 électrifiée 2023 : le luxe électrique à la sauce coréenne

La gamme des véhicules électriques s’étend chez le constructeur de luxe Genesis. En effet, la berline intermédiaire G80 reçoit, aux côtés des versions à quatre cylindres et V6, une motorisation 100 % électrique.

Sur le plan esthétique, cette voiture se distingue par une grille de calandre pleine G-Matrix, qui incorpore le port de recharge, et des jantes exclusives. Seule la mouture Prestige est commercialisée à un prix de 105 000 $.

Photo: Dominic Boucher

Confort relevé

L’habitacle soigné de la G80 témoigne d’un grand souci du détail chez Genesis. Le consommateur appréciera la grande qualité des matériaux et de la finition. Il pourra opter pour un intérieur deux tons vert foncé et blanc glacier, comme sur notre modèle d'essai, ou bien une combinaison brun et marron ainis que noir sur noir. De plus, il est possible de configurer l’éclairage d’ambiance selon 64 couleurs. Quant à l’extérieur, huit teintes de carrosserie sont disponibles.

Photo: Dominic Boucher

Au chapitre du confort, les sièges manquent d’ajustement en hauteur, de sorte qu’une plus grande personne n’a pas suffisamment de dégagement pour la tête. Pour le reste, ils s’avèrent très confortables et bien dessinés. Malheureusement, le toit ouvrant brille par son absence et ne figure pas parmi la liste des options. Sur la route, la suspension est relativement souple, mais pas autant qu’une variante à essence. Conséquemment, elle semble mieux équilibrée et plus stable. La direction est précise et la visibilité adéquate.

Photo: Dominic Boucher

Le poste de commande comprend une instrumentation numérique de 12,3 pouces configurable qui est simple d’utilisation, ainsi qu'un affichage tête-haute. Le système multimédia incorpore un écran tactile de 12,3 pouces que l’on peut aussi contrôler via la molette placée sur la console centrale. La présentation soignée a le mérite d’être ergonomique, même s’il faut un petit temps d’adaptation afin de se familiariser avec la panoplie de sous-menus. Soulignons la qualité du système audio Lexicon qui émet un son riche et agréable pour les audiophiles.

Photo: Dominic Boucher

454 km d’autonomie

La G80 est dotée de deux moteurs électriques de 136 kW, ce qui se traduit par une puissance combinée de 365 chevaux. Son couple généreux de 516 lb-pi lui octroie des accélérations franches et linéaires. Les modes de conduite (Eco, Normal, Sport) changent le comportement routier du véhicule en modifiant les aspects dynamiques comme la direction et la réactivité du groupe motopropulseur.

Photo: Dominic Boucher

En ce qui concerne l’autonomie, la berline permet de parcourir 454 km grâce à sa batterie de 87,2 kWh, ce qui équivaut à une consommation moyenne de 21,7 kWh/100 km. Au terme de notre essai, alors que le mercure tournait autour du point de congélation, nous avons obtenu une cote de 22,5 kWh/100 km.

Regagner tous les électrons à l’aide d’une borne de type 2 nécessite neuf heures, alors qu’une charge rapide de 10 à 80% prend 67 minutes avec une borne de niveau 3 de 50 kW. Sachez que la G80 Électrifiée peut accueillir une puissance de charge allant jusqu’à 250 kW (800 V).

Photo: Dominic Boucher

Sur le plan pratique, le volume du coffre est inférieur à celui des versions à essence, rendant le véhicule moins polyvalent. Somme toute, la Genesis G80 électrifiée a de quoi plaire aux automobilistes à la recherche d’une berline luxueuse, confortable et qui peut réellement parcourir une distance de plus de 450 km.