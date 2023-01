Combien coûte… la Genesis G80 électrifiée 2023?

Voiture importante pour la marque de luxe Genesis, la berline intermédiaire G80 est maintenant disponible en version 100% électrique.

« Au Canada, le marché de la grande berline de luxe est embryonnaire. [En effet], c’est en baisse constante au niveau de la popularité : les gens préfèrent les VUS et les véhicules plus polyvalents », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert. Par conséquent, la G80 électrifiée est commercialisée en une seule variante.

Photo: Genesis

Moins pratique, mais plus performante

À bord, Antoine souligne l’excellente qualité de finition, le confort relevé et les performances intéressantes. « C’est une voiture qui est capable d’accélérer très promptement. On parle d’un 0 à 100 km/h en 4,9 secondes… c’est plus que suffisant! »

Il se désole toutefois de l’espace du coffre — qui est réduit à 306 litres contre 371 litres avec les moutures à essence — et de l’aménagement de l’habitacle.

Photo: Genesis

« Puisque les batteries sont placées au niveau du sol, l’assise est relevée à bord de la voiture — autant à l’avant qu’à l’arrière », précise-t-il. Par conséquent, le dégagement pour la tête est plus limité.

Plus de 450 kilomètres d’autonomie

Grâce à ses deux moteurs, situés sur chaque essieu, la Genesis obtient le rouage à quatre roues motrices. La puissance combinée s’élève à 365 chevaux et le couple à 516 lb-pi.

« Au niveau de l’autonomie, on annonce 454 kilomètres — ce qui est très bien —, mais ce n’est pas autant que Tesla. C’est un chiffre qui demeure réaliste », mentionne Antoine. Lors de la saison froide, l’autonomie baisse à 325-350 kilomètres, poursuit-il.

Photo: Genesis

Sur le plan de la consommation, elle se situe autour de 20 à 21 kWh/100 km, alors qu’au point de congélation, elle monte à 23 kWh/100 km. Par ailleurs, la G80 peut recevoir une charge allant jusqu’à 350 kW.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Genesis G80 électrifiée 2023… et dévoile sa gamme de prix!