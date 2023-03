Genesis GV70 Électrifié 2023 : quand électron rime avec discrétion

Le GV70 est le modèle le plus populaire de la gamme Genesis. L’arrivée d’une version 100% électrique dans le contexte actuel est très importante, surtout sur le marché québécois où l’intérêt pour les véhicules électrifiés grandit de jour en jour.

Après la G80 et le GV60, le GV70 Électrifié est le troisième modèle de la gamme Genesis à recevoir une motorisation carburant aux électrons. Contrairement à beaucoup de manufacturiers qui différencient leurs véhicules à batterie sur le plan esthétique, il est très difficile de distinguer le GV70 Électrifié de ses frères dotés d’un moteur à essence. À tel point qu’il n’y a même pas une mention à l’arrière ou sur les côtés du véhicule!

Pour Genesis, cette uniformité au sein de la gamme est volontaire, le constructeur estimant que les clients qui magasinent un véhicule électrique de la marque ne souhaitent pas que tout le monde le sache autour d’eux.

Si vous regardez attentivement cette version électrifiée, vous remarquerez que la calandre arbore un motif légèrement différent et qu’elle abrite le port de recharge. Sachant que cette disposition peut causer des problèmes aux utilisateurs québécois à cause de l’accumulation de neige ou de glace, nous avons demandé à Genesis si le port était chauffant. C’est heureusement le cas, ce qui devrait simplifier les recharges hivernales.

Photo: Julien Amado

Les besoins de refroidissement d’un véhicule électrique étant moindres, la partie basse du pare-chocs avant a été repensée et dispose de moins d’ouvertures. À l’arrière, l’absence des échappements a également obligé les designers à revoir leur copie. Enfin, la dernière modification notable concerne les jantes de 20 pouces, dont le dessin est exclusif au GV70 Électrifié.

429 ou 483 chevaux pour quelques secondes

Basé sur un châssis en aluminium, le GV70 Électrifié utilise une batterie de 77,4 kWh que l’on retrouve déjà dans d’autres produits Genesis, Hyundai ou Kia. Dans le cas présent, elle permet 383 km d’autonomie.

Relié à une borne de recharge rapide de 350 kW, le véhicule peut récupérer 100 km d’autonomie en seulement 5 minutes. Avec cette même puissance, on passe de 10 à 80% d’autonomie en 18 minutes. En utilisant une borne de recharge de niveau 2 (240 V), il faut compter environ 7 heures pour remplir complètement la batterie.

Cette dernière envoie son énergie à deux moteurs, un à l’avant et l’autre à l’arrière. Développant 160 kW chacun, ils octroient au GV70 une puissance combinée de 429 chevaux et un couple maximal de 516 lb-pi. Toutefois, il est possible d’appuyer sur un bouton « Boost », qui apporte un surcroît de puissance (483 chevaux) pendant 10 secondes. En revanche, le couple n’augmente pas, demeurant à 516 lb-pi. Avec cette cavalerie, le GV70 à batterie est capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,2 secondes.

Photo: Julien Amado

Par ailleurs, les acheteurs qui ont besoin de remorquer seront ravis d’apprendre que la capacité de remorquage est similaire à celle d’un GV70 à essence (3 500 lb). Quand on sait que certains véhicules électrifiés ne permettent pas du tout de tracter, le GV70 marque ici un point important.

Identique aussi à l’intérieur

Dans l’habitacle, les différences sont une nouvelle fois minimes. Le principal changement, c’est l’intérieur en cuir blanc, dont la couleur est spécifique. Pour les familles qu’une telle couleur effraie, il est possible d’opter pour du noir. Sur le volant à trois branches, lui aussi identique aux modèles haut de gamme à essence, on retrouve donc le fameux bouton « Boost » sur la branche inférieure.

Photo: Julien Amado

Pour le reste, le conducteur est toujours accueilli dans un environnement chaleureux, très bien construit et habillé de matériaux de haute qualité. Les commandes sont globalement intuitives, même si l’écran tactile pourrait être difficile à atteindre si vous conduisez loin du volant.

Les sièges, très confortables, permettent de rouler longtemps sans éprouver de fatigue excessive. L’espace est amplement suffisant pour accueillir quatre personnes. Le coffre de 813 litres (1 601 avec les sièges arrière rabattus), peut loger une bonne quantité de bagages.

Photo: Julien Amado

Une insonorisation au top

Genesis met souvent en avant la qualité de l’insonorisation de ses véhicules, notamment grâce à un système de réduction des fréquences parasites particulièrement efficace. Le GV70 Électrifié poursuit sur cette lancée, avec un silence de fonctionnement absolument remarquable.

Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, un véhicule électrique n’est pas toujours silencieux. L’absence de moteur à combustion retire une partie du bruit, mais les nuisances sonores en provenance des roues, de la suspension ou du vent peuvent encore être désagréables à l’oreille.

Rien de tout cela ici, le GV70 à batterie préservant très bien ses occupants du monde extérieur. C’est aussi le cas des trains roulants, qui absorbent aisément les irrégularités de la chaussée en dépit des grandes roues de 20 pouces. Les routes des environs d’Atlanta étaient en bien meilleur état que celles du Québec, mais nous avons rencontré quelques zones de travaux où les trous et les bosses ressemblaient beaucoup aux nôtres. Pourtant, le confort est demeuré excellent.

Photo: Julien Amado

Sur la route, la puissance élevée combinée à l’immédiateté des accélérations gratifie le conducteur de performances décoiffantes. À tel point que mon partenaire de conduite lors de l’essai a échappé son téléphone au moment où j’ai écrasé l’accélérateur pour la première fois!

Et même si Genesis a lourdement insisté sur la pertinence de son mode Boost pour les dépassements, cette fonctionnalité n’est finalement pas très utile au quotidien. On s’amuse à appuyer dessus de temps en temps pour profiter de toute la puissance des moteurs. Mais en réalité, appuyer à 50% sur la pédale d’accélérateur sans le mode Boost suffit déjà à laisser 80% du parc automobile derrière soi.

Du côté de la tenue de route, le GV70 Électrifié est moins agile qu’un GV60, plus compact. Et bien que le véhicule arrive plutôt bien à cacher ses 2 260 kg sur la balance, les 200 kg d’écart avec le modèle à essence se ressentent un peu lorsque l’on pousse davantage le modèle électrifié dans les virages. Mais pour aller du point A au point B, la différence n’est pas réellement perceptible.

Comme beaucoup de véhicules électriques actuels, le GV70 peut se conduire avec la seule pédale d’accélérateur. Le système fonctionne bien la majorité du temps, à condition de sélectionner les modes Éco ou Confort. En optant pour le mode Sport, la pédale devient un peu trop sensible et la décélération manque parfois de progressivité.

Photo: Julien Amado

Au terme de notre essai, nous avons relevé une moyenne de 18,9 kWh/100 km, ce qui nous aurait permis de parcourir 410 km sur une seule charge. Sachant que l’autonomie annoncée s’élève à 383 km et que la température extérieure oscillait entre 15 et 20°, on peut considérer que l’efficacité énergétique du GV70 est convaincante.

Un prix fixe et pas d’options

Fidèle à sa ligne directrice, Genesis vend son GV70 Électrifié à un prix fixe. Le véhicule vient tout équipé et sans options au coût de 84 000 $ (transport et préparation inclus). À ce prix, il n’est pas possible de profiter des incitatifs gouvernementaux. Le tarif peut sembler élevé, mais considérant la grande quantité d’équipement fourni, il est difficile de le reprocher à Genesis. En revanche, nous aurions aimé que le constructeur propose une version plus abordable, comme il le fait aux États-Unis.

Photo: Julien Amado

Pour conclure, sachez que les GV70 livrés aux Américains seront fabriqués chez eux, en Alabama. Par contre, les modèles vendus au Canada seront toujours originaires de Corée du Sud. Selon les communicants de Genesis, cela va permettre de livrer plus de véhicules au pays, les livraisons américaines ne dépendant plus de l’usine sud-coréenne.

Est-ce que cela sera suffisant pour fournir assez de véhicules de notre côté de la frontière? On devrait rapidement le savoir puisque les premiers modèles doivent être livrés au Canada dans les prochaines semaines.

