Genesis GV70 Électrifié 2023 : un prix qui fait sourciller

La marque de luxe Genesis a annoncé le prix de son troisième véhicule électrique, celui qui deviendra selon elle son meilleur vendeur, le GV70 Électrifié 2023.

Contrairement aux États-Unis, où une version d’entrée de gamme Advanced est également offerte, les Canadiens ne pourront choisir que la version haut de gamme Prestige, qui débute à 84 000 $. C’est 5 000 $ de plus qu’un GV60 semblablement équipé et 6 500 $ au-dessus du plus dispendieux des GV70 à essence. Inutile de préciser qu’aucun rabais gouvernemental ne s’applique.

Le GV70 Électrifié se compare donc à un Audi Q8 e-tron, mais coûte plus cher que les BMW iX, Cadillac LYRIQ, Mercedes-Benz EQB et Tesla Model Y.

Qu’obtient-on pour tout cet argent? D’abord, comme pour tous les modèles Genesis, le prix comprend les frais de transport et de préparation, mais aussi un service de voiturier à domicile, les services connectés Genesis et l’entretien régulier gratuit pendant cinq ans ou 100 000 km.

Photo: Genesis

Basé sur la plateforme du GV70 et non l’architecture e-GMP du GV60, le GV70 Électrifié est plus spacieux que ce dernier mais reprend le même système à deux moteurs et rouage intégral totalisant 429 chevaux et 516 lb-pi de couple. Avec la fonction Boost, activée à l’aide d’un bouton sur le volant, la puissance grimpe jusqu’à 483 chevaux pendant 10 secondes – idéal pour embarquer sur l’autoroute ou effectuer un dépassement rapide.

L’autonomie de la batterie de 77,4 kWh n’a pas encore été annoncée officiellement par Ressources naturelles Canada, mais elle s’élève à 236 milles (380 km) selon l’EPA aux États-Unis, ce qui correspond à celle d’un GV60 Performance. Genesis mentionne qu’une recharge rapide de 10 à 80% via une borne de 350 kW peut se faire en seulement 18 minutes quand les conditions sont optimales.

Offert en huit couleurs extérieures et deux teintes intérieures (noir ou blanc deux tons), le GV70 Électrifié Prestige comprend des étriers de freins blancs, des pneus Michelin Primacy Tour A/S, une suspension à commande électronique (utilisant une caméra pour anticiper les imperfections de la chaussée) et des roues de 20 pouces. N’oublions pas la longue liste de dispositifs de sécurité active et d’aides électroniques, dont l’assistance à la conduite sur l’autoroute de deuxième génération.

Photo: Dominic Boucher

Sous le toit panoramique, l’habitacle renferme des sièges en cuir Nappa, un plafond en suède, un écran tactile de 14,5 pouces, une instrumentation numérique en 3D de 12,3 pouces avec affichage tête haute, un système de neutralisation active du bruit, des sièges chauffants aux deux rangées et un éclairage ambiant exclusif.

Le Genesis GV70 Électrifié 2023 sera en vente au Canada à compter de mars.

En vidéo : Combien coûte... la Genesis G80 électrifiée 2023?