Le Guide de l’auto met à l’essai la Genesis G90 2023 sur circuit

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai la Genesis G90 sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

Genesis, à titre indicatif, est la marque de luxe de Hyundai. La G90 est une berline pleine grandeur qui se compare notamment aux Mercedes-Benz Classe S et BMW Série 7.

Photo: Le Guide de l'auto

Le silence

« Cette Genesis est le porte-étendard de la marque. Elle a troqué le V8 5 litres pour un V6 biturbo de 3,5 litres, qui est aussi suralimenté par un compresseur volumétrique », mentionne Gabriel. La puissance s’élève à 409 chevaux et le couple à 405 lb-pi. En matière de performances, le 0 à 100 km/h s’effectue en 5,3 secondes.

Photo: Le Guide de l'auto

Mais ce qui marque l’esprit de notre expert, c’est l’ambiance paisible de l’habitacle. « On remarque que c’est une voiture extrêmement silencieuse. […] C’est dû à deux choses. D’abord le vitrage, du verre stratifié isole bien les sons de l’extérieur. Ensuite, c’est un système actif d’annulation des bruits », poursuit-il. Par ailleurs, il souligne le diamètre de braquage réduit grâce aux roues directionnelles arrière qui peuvent tourner jusqu’à 4 degrés.

Une vraie routière

« Le plaisir de conduire une G90, ce n’est pas de la pousser à sa limite. C’est de profiter de toute la technologie, du confort et des accessoires que cette voiture propose », souligne Antoine. Il note aussi le confort relevé des sièges qui sont chauffants, ventilés et massant. De plus, la suspension pneumatique permet un roulement fort intéressant.

« J’ai pu parcourir 2 000 km au volant de la G90 en effectuant un trajet qui relie Montréal et Détroit. Je peux vous dire que sur l’autoroute, c’est une voiture extrêmement intéressante », se réjouit-il.

Photo: Le Guide de l'auto

Pour connaître toutes les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article. Ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto qui a lieu tous les samedis à 11 h 30 sur les ondes de TVA!