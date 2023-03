Genesis GV60 Performance 2023 : un jeune premier électrisant

On dit souvent « jamais deux sans trois ». Or, après les débuts spectaculaires des Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6, c’est maintenant au tour de Genesis, la marque de luxe du mégagroupe automobile coréen, de donner son interprétation de l’architecture adaptable E-GMP (Electric Global Modular Platform).

Le multisegment GV60 fut le premier véhicule à propulsion électrique de Genesis à son arrivée chez nous, l’an dernier. Ce qui n’a pas empêché l’équipe du Guide de l’auto de le couronner Meilleur nouveau VUS pour l’année 2023. Pourquoi pas, puisque les frontières entre les catégories des multisegments, voitures et utilitaires sport sont floues, de nos jours.

Le GV60 se démarque des autres Genesis en délaissant l’immense calandre en forme de diamant en faveur d’une grille plus modeste, découpée dans la partie inférieure du bouclier avant. Ses formes arrondies, son profil trapu et ses porte-à-faux minimes sont d’ailleurs inspirés de l’étude Genesis Mint, dévoilée au Salon de New York 2019 et primée Design de l’année par le Guide de l’auto en 2020. Le GV60 conserve toutefois les phares et feux arrière en deux sections horizontales qui distinguent la marque Genesis.

Photo: Marc Lachapelle

Offert en deux saveurs

Par sa silhouette, le GV60 est radicalement différent des Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6 qui utilisent la même ossature de base et des groupes propulseurs très semblables. On ne croirait jamais que ces trois-là sont cousins. Le GV60 est plus court de 12 cm que l’Ioniq 5, dont l’empattement est plus long de 10 cm. Il est même plus court de 17 cm que l’EV6, dont l’empattement est identique. Ces différences ont d’ailleurs une incidence nette sur le comportement du plus compact des Genesis, à son avantage. À suivre…

Deux versions du premier modèle électrique de Genesis sont proposées. L’Advanced est doté de moteurs de 74 kW à l’avant et 160 kW à l’arrière, pour une puissance combinée de 314 chevaux et un couple de 446 lb-pi. Le GV60 Performance de notre essai profite de moteurs de 160 kW aux deux essieux, pour un couple de 516 lb-pi et une puissance de 429 chevaux. Une valeur qui grimpe à 483 chevaux pendant 10 secondes lorsque l’on appuie sur le gros bouton Boost vert fluo, fixé au volant. Les deux GV60 utilisent la même batterie lithium-ion de 77 kWh. Les cotes d’autonomie de Ressources naturelles Canada sont de 399 km pour l’Advanced et de 378 km pour le Performance.

Photo: Marc Lachapelle

Plusieurs autres modifications viennent justifier un prix « tout inclus » qui passe de 71 000 $ à 79 000 $ pour ces deux versions. Le diamètre des disques de frein, par exemple, grimpe de 345 à 360 mm à l’avant et ces derniers sont pincés par des étriers à quatre pistons plutôt qu’un. Les disques arrière passent de 325 à 360 mm et sont désormais ventilés. Des roues en alliage de 21 pouces remplacent les jantes de 20 pouces, chaussées des mêmes pneus Michelin Primacy larges de 255 mm.

Le GV60 Performance profite aussi d’amortisseurs à réglage variable en continu et d’un différentiel arrière autobloquant. Ajoutez également quelques systèmes d’aide à la conduite, des réglages additionnels pour le siège du conducteur, des caméras périphériques, une chaîne audio B&O plus complète, des stores pour les places arrière et une garniture de toit en suède.

Photo: Marc Lachapelle

La recette Genesis

Le GV60 collectionne les prix et les trophées, comme ses cousins Ioniq 5 et EV6. Les siens lui ont cependant été attribués surtout pour son design. Les lignes de sa carrosserie sont résolument modernes et originales, mais le dessin et l’exécution de son habitacle le sont au moins autant. Chose certaine, sa présentation est plus cossue, en accord avec son prix et son statut.

L’élément le plus spectaculaire est la « sphère de cristal » qui trône sur la console centrale. Illuminée de l’intérieur, elle pivote pour laisser place à une grande molette qui tient lieu de sélecteur pour la transmission lorsque l’on met le contact. Ça fonctionne parfaitement, de surcroît.

Photo: Marc Lachapelle

La planche de bord est dominée par deux écrans numériques de 12,3 pouces juxtaposés. L’interface multimédia est claire, efficace et raisonnablement rapide, complétée par une série de touches et commandes bien placées, au fini aluminium satiné ou nervuré. Comme toujours chez Genesis, la finition et l’agencement des couleurs et textures sont particulièrement soignés.

Le siège du conducteur est très confortable et moulant. On s’y taille facilement une position de conduite juste, avec pédalier en aluminium et grand repose-pied. Le volant est truffé de commandes utiles, à l’exception d’un minipavé tactile hyperactif situé à droite. La jante gainée de cuir mat est bien taillée mais trop épaisse aux jonctions des branches horizontales.

Photo: Marc Lachapelle

Côté pratique, les rangements sont nombreux et Genesis a eu l’excellente idée de remplacer le coffre à gants classique par un grand tiroir, parfaitement accessible. Le coffre est correct et heureusement extensible, grâce aux dossiers repliables, en plus d’offrir un grand bac sous le plancher pour le chargeur, etc.

Une appellation méritée

Si le Kia EV6 GT a toutes les chances de livrer des accélérations plus vives, avec ses 576 chevaux, le GV60 Performance n’a pas à rougir des siennes. En appuyant sur le bouton qui gonfle sa puissance à 483 chevaux pendant dix secondes, il exécute le sprint de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, boucle le quart de mille en 12,4 secondes, à 179,8 km/h, et passe de 80 à 120 km/h en 2,7 secondes.

Des performances fort respectables pour un utilitaire de plus de deux tonnes métriques (2 209 kg). Son freinage est également efficace, avec une distance d’arrêt de 38,6 mètres à 100 km/h.

Photo: Marc Lachapelle

En conduite, le GV60 Performance est plus agile et enjoué que les Ioniq 5 et EV6. Il pointe et pivote aisément en virage et se révèle plus équilibré en appui, avec un roulis minime et une pincée de tangage. La direction est nette mais plutôt dénuée de finesse.

La limite est surtout dictée par des pneus « écolo » à indice d’usure élevé de 540, qui se mettent à crisser facilement. Tenue de route et freinage seraient sans doute grandement bonifiés par des pneus sport plus mordants.

En conduite normale, le roulement est très bien filtré, quelle que soit la surface. Sur la route, la douceur et le silence aérodynamique sont louables. Concernant l’autonomie électrique, notre meilleure recharge sur borne de niveau 2, à une température automnale de 16 degrés, a livré une projection de 369 km. C’est correct mais beaucoup moins que ses rivaux.

En bref, s’il vous faut vraiment plus d’espace, surtout à l’arrière, le nouveau Genesis GV70 Électrifié, dont le groupe propulseur est identique, mérite sûrement un coup d’œil attentif. Sinon, faites-vous plaisir en GV60 Performance, tout simplement.

