Nissan prépare un Rogue plus aventureux

Si le populaire Nissan Rogue est reconnu pour son espace, sa sécurité et sa faible consommation d’essence, il n’a rien pour satisfaire les amateurs de performance ou d’aventure. C’est toutefois sur le point de changer.

Le constructeur japonais prépare actuellement une version plus robuste de son VUS compact si l’on en croit les prototypes camouflés aperçus dernièrement par des photographes espions (nous ne pouvons malheureusement vous montrer les images ici).

Ce nouveau Rogue, qui s’inspire du Pathfinder Rock Creek, emploie des pneus tout-terrain et une suspension légèrement relevée. Les pare-chocs avant et arrière reçoivent un traitement spécifique qui ajoute plus de muscle et de protection, tandis que des écussons apparaissent au bas des portières avant, comme sur le VUS intermédiaire de Nissan.

Photo: Dominic Boucher

De même, on peut voir qu’un porte-bagages tubulaire est installé sur le toit, prêt à transporter l’équipement de ses aventureux conducteurs. Attendez-vous à des emblèmes sur les sièges et l’accoudoir de la console centrale, le tout accompagné de coutures orange un peu partout dans l’habitacle.

Il est possible également que les ingénieurs revoient à la hausse la puissance du moteur, bien qu’on ignore s’il s’agira du quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres (actuellement 181 ch/181 lb-pi) ou du trois cylindres turbocompressé de 1,5 litre (201 ch/225 lb-pi). C’est ce qu’ils ont fait avec le Pathfinder Rock Creek, élevant son V6 de 284 ch/259 lb-pi à 295 ch/270 lb-pi.

Nissan n’a pas encore annoncé le Rogue 2024, donc il se peut fort bien que cet ajout se fasse assez rapidement au lieu que l’on doive patienter jusqu’à l’année-modèle 2025. L’éventuel Rogue Rock Creek, dont le prix de base devrait dépasser légèrement les 40 000 $, viendra rivaliser avec les Ford Bronco Sport Outer Banks/Badlands, GMC Terrain AT4, Jeep Compass Trailhawk, Mazda CX-50 Meridian, Subaru Forester Wilderness et Toyota RAV4 Trail.

