Nissan Rogue 2024 : maintenant juste 3 cylindres et Google en vedette

Le populaire Nissan Rogue reçoit une mise à jour importante pour 2024, la quatrième année de sa génération actuelle. Les consommateurs pourront en profiter à partir de cet hiver, toujours dans les mêmes versions S, SV, SL et Platine.

Les designers ont d’abord revu les pare-chocs et les éléments optiques aux deux extrémités, aucun changement n’étant plus frappant que la nouvelle mouture de la calandre V-motion de Nissan. À cela s’ajoutent des écussons au fini satiné et des jantes en alliage redessinées.

Le Rogue Platine haut de gamme que vous voyez ici sur les images se distingue encore davantage avec des garnitures au fini noir lustré au bas de la carrosserie et sur le contour des ailes de même que de nouvelles roues deux tons de 19 pouces. En outre, la palette de couleurs extérieures s’enrichit avec Blanc Everest, Bleu océan profond et Tempête de Baja (sable). Un toit noir contrastant est disponible dans plusieurs cas.

Photo: Nissan

Fini le 4 cylindres

Le Rogue 2024 abandonne le moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 litres (181 chevaux, 181 lb-pi de couple) offert en entrée de gamme pour ne miser uniquement que sur le trois cylindres turbocompressé de 1,5 litre (201 chevaux, 255 lb-pi). Toutes les versions comptent également une transmission Xtronic à variation continue et un rouage intégral de série.

Nissan vante son petit moteur turbo comme étant non seulement plus puissant, mais aussi plus écoénergétique. C’est vrai si l’on se fie aux cotes de consommation officielles (moyenne de 7,6 L/100 km au lieu de 8,3), mais dans la réalité, il brûle autant d’essence. Nos divers essais nous ont de plus permis de constater que sa réponse à l’accélération est très ordinaire. Voyons comment les consommateurs vont réagir maintenant…

Photo: Nissan

Google intégré à l’écran de bord

En versions SL et Platine, le Nissan Rogue 2024 propose un nouveau système multimédia avec les diverses fonctions de Google – incluant l’assistant Google, la navigation par Google Maps et plusieurs autres via Google Play – intégrées à l’écran tactile HD de 12,3 pouces. C’est une première chez Nissan et dans la catégorie des VUS compacts, alors que la technologie commence à se répandre dans l’industrie. Amazon Alexa l’accompagne de surcroît.

Remarquez que les applications Android Auto et Apple CarPlay (avec ou sans fil selon la version) sont toujours au menu. Les Rogue S et SV renferment quant à eux un écran tactile de 8 pouces.

Photo: Nissan

Notons que les services NissanConnect offerts avec les modèles SV et supérieurs comprennent désormais un essai de trois ans au lieu de six mois et que le Rogue bénéficie d’une version améliorée de l'application mobile MaNISSAN.

Quoi d’autre? De nouvelles couleurs et textures ont été appliquées dans l’habitacle, soit les portières, les sièges, la console centrale et la garniture du tableau de bord côté passager, ce qui donne un décor plus raffiné. En plus dudit écran de 12,3 pouces, un tapis de recharge sans fil pour téléphone s’ajoute à l’équipement du Rogue SL. Dans le Platine, c’est un nouvel habillage en cuir marron châtaigne qui retient l’attention.

Photo: Nissan

Rogue ou Kicks?

Les prix du Nissan Rogue 2024 modernisé ne seront rendus publics qu’à son approche vers le début de 2024, mais attendez-vous à de légères hausses. À titre indicatif, le modèle sortant coûte au minimum 36 204 $ en incluant les divers frais. Quant à un éventuel Rogue Rock Creek plus aventureux, sa venue reste à confirmer.

Avec le retrait du Qashqai, le seul utilitaire plus abordable que le Rogue chez Nissan sera le Kicks (à partir de 24 874 $). La prochaine génération de celui-ci, plus spacieuse et enfin livrable avec un rouage intégral, devrait arriver dans la deuxième moitié de 2024 comme modèle 2025.

En vidéo : Top 10 des VUS qui consomment le moins d'essence en 2023