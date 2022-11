Que pensez-vous du Nissan Rogue SV 2023 pour remplacer un Jeep Compass 2021?

J’ai un Jeep Compass 2021 de 12 000 km avec lequel j’ai régulièrement des problèmes de batterie et devant lesquels le concessionnaire demeure indifférent. J’ai donc décidé de régler le problème par moi-même en remplaçant mon véhicule par un Nissan Rogue SV 2023. Je souhaite m’assurer qu’il s’agit d’un bon choix, car je ne veux plus de tracas.

Bonjour Diane,

En premier lieu, permettez-moi de vous dire qu’un concessionnaire qui ne règle pas le problème doit faire l’objet d’une plainte au constructeur. Vous avez acheté un véhicule neuf et garanti qui ne fonctionne pas de façon adéquate et vous êtes en droit d’obtenir réparation. Maintenant, si vous désirez tout de même le remplacer, assurez-vous de ne pas perdre d’argent sur le véhicule et de ne pas surfinancer votre futur véhicule.

À présent, je dois vous dire que le Nissan Rogue est loin d’être un premier choix. Bien qu’il soit confortable, spacieux et bien construit, sa mécanique à 3 cylindres turbocompressée déçoit énormément. Le rendement énergétique promis n’est pas au rendez-vous (consommant autant que l’ancien 4 cylindres) et la réaction à l’accélération est très ordinaire. En fait, le précédent moteur de 2,5 litres était tout simplement plus efficace, pour une fiabilité garantie et des risques de bris amoindris (puisque sans turbocompression).

Je vous recommanderais plutôt un Rogue S de base équipé du quatre cylindres, drôlement plus efficace et dont la consommation réelle est égale à celle du moteur à 4 cylindres turbocompressé de la version SV. Autrement, je me permets de vous recommander le Toyota RAV4 ou le nouveau Kia Sportage, des produits plus convaincants.

Évidemment, l’option du Rogue (qu’importe le moteur) demeure plus viable que celle du Compass, qui est effectivement un des pires choix du segment.

