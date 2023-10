Nissan présente des concepts de VUS aux lignes radicales

Nissan exposera quatre nouveaux concepts de VUS ultra futuristes lors du Salon de la mobilité du Japon (anciennement le Salon de l’auto de Tokyo) qui se tiendra du 25 octobre au 5 novembre. Le Guide de l’auto sera sur place pour vous les montrer de plus près.

D’ici là, le constructeur a commencé à nous les présenter et, le moins qu’on puisse dire, c’est que les véhicules adoptent des lignes extrêmement radicales.

Nissan Hyper Urban

Conçu pour répondre « aux goûts sophistiqués des professionnels urbains ou péri-urbains qui accordent la priorité aux questions de développement durable », le concept Hyper Urban est un complexe amalgame de formes géométriques allant des pare-chocs et des flancs concaves jusqu’aux roues surdimensionnées à motif triangulaire. La carrosserie jaune citron, elle, change de teinte en fonction de l'angle sous lequel la lumière la touche.

Photo: Nissan

L’accent est mis à la fois sur l’aérodynamisme et le caractère, dit Nissan, tandis que les portières avant et arrière en élytre ne se comparent à rien d’autre – du moins dans le monde réel! L'intérieur, inspiré de triangles kaléidoscopiques, permet de personnaliser le tableau de bord et l'affichage selon l'humeur du conducteur. Fait particulier : les sièges avant peuvent se replier et s'escamoter dans les sièges arrière pour créer un espace « lounge » aussi spacieux que relaxant.

Bien sûr, le Hyper Urban est un véhicule électrique, mais celui-ci peut transférer une partie de son énergie au domicile de l’utilisateur ou la redonner au réseau, là où la technologie le permet. Une intelligence artificielle s’occuperait même de gérer les recharges de manière autonome.

Photo: Nissan

Nissan Hyper Adventure

Le second concept imaginé par Nissan et dévoilé jusqu’ici s’adresse aux passionnés d'aventures en plein air ayant à cœur l'environnement. Que ce soit pour une escapade en montagne ou un voyage de plusieurs mois dans une région isolée, l’idée est de se servir de la batterie à grande capacité pour alimenter des appareils externes, éclairer un campement ou même recharger des vélos ou jet skis électriques.

Photo: Nissan

Sur le plan technique, tout ce qu’on sait de plus est que le Hyper Adventure exploite le rouage intégral e-4ORCE de Nissan.

C’est avant tout le design qui prime, encore là avec des formes uniques qui font sourciller. Ça inclut le traitement des phares et des roues, de même que la partie avant conçue pour créer un effet aérodynamique prononcé. Nissan ne dit toutefois rien par rapport à la grosse quantité de neige qui pourrait s’accumuler à la base du pare-brise…

Photo: Nissan

Le poste de pilotage ressemble à un simulateur de course futuriste, comme il se doit, mais on retient davantage la banquette arrière qui peut pivoter à 180 degrés ainsi que le mécanisme d’escalier qui se déploie à partir de l’aire de chargement – de quoi vous aider à installer vos bottes de ski. On promet de vous en dire plus sur son fonctionnement lors du Salon de la mobilité du Japon à Tokyo. À suivre!

