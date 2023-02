Nissan veut relier les deux pôles en VUS électrique avec ce Ariya modifié

Nissan, qui a annoncé l’an dernier son intention de relier le pôle Nord magnétique et le pôle Sud avec un véhicule 100% électrique, a dévoilé aujourd’hui un Ariya modifié prêt à entreprendre ce périple de 27 000 kilomètres.

Puisque celui-ci devra affronter des conditions extrêmes, notamment des champs de glace, de la neige profonde, des montagnes abruptes et des dunes désertiques, les équipes de design et d'ingénierie de Nissan ont fait appel à Arctic Trucks, une compagnie spécialisée dans les véhicules d'expédition polaire.

La différence la plus marquante avec le modèle de série est l'adaptation de la suspension et l'utilisation de pneus tout-terrain BF Goodrich de 39 pouces. Des élargisseurs d’ailes abritent ces derniers. Sur le toit, muni de barres transversales, une plateforme intègre des lumières d’appoint, une caméra et même un drone qui pourra être lancé pour prendre des photos.

Photo: Nissan

Un point très important : le rouage intégral électrique e-4ORCE de Nissan n’a pas été modifié, pas plus que la batterie de 87 kWh ou les deux moteurs électriques totalisant 389 chevaux. L’idée, après tout, est de mettre à l’épreuve la puissance et l’autonomie de l’Ariya (environ 426 km pour cette configuration) telles qu’accessibles pour les consommateurs.

Les pilotes pour cette grandiose mission sont le couple formé de Chris et Julie Ramsey, qui ont déjà été les premiers à compléter les 17 000 kilomètres du Rallye de Mongolie avec leur propre Nissan LEAF.

« L'un des points communs à toutes les aventures que nous entreprenons est que nous prenons un véhicule électrique de série et lui apportons un minimum de modifications pour démontrer clairement ses capacités réelles au quotidien, quel que soit l'endroit où vous le conduisez, a expliqué Chris Ramsey. Je suis incroyablement excité à l'idée de prendre le volant de ce véhicule, déjà exceptionnel à l'origine et désormais équipé pour affronter les confins de la terre avec style! »

Photo: Nissan

Comme les bornes de recharge se feront souvent rares en chemin, par exemple dans les régions polaires, une unité mobile de production d'énergie renouvelable sera utilisée. Il s’agit d’un engin remorquable comprenant une éolienne légère et rétractable ainsi que des panneaux solaires exploitant les forts vents et les longues heures de clarté pour recharger la batterie de l'Ariya lorsque le duo s'arrêtera pour se reposer.

L’expédition Pole to Pole débutera en mars et s’étirera sur une période de 10 mois. Il sera possible de suivre le tout en direct via le site web créé par Nissan.

