Nissan Ariya e-4orce 2023 : en voie de remplacer le Murano?

Il faut remonter à 2015 pour retrouver le plus récent changement de génération du Nissan Murano. Le véhicule est vieillissant et Nissan tarde à le renouveler. Or, l’ambition et les intentions du constructeur sont claires en matière d’électrification. On s’imagine donc très mal voir Nissan sortir une nouvelle génération de Murano en 2024 ou 2025. Offrant autant d’espace à bord que le ce dernier, l’Ariya pourrait éventuellement être amené à le remplacer.

Ces derniers jours, Le Guide de l’auto s’est rendu en Californie pour conduire le Nissan Ariya e-4orce 2023. Voici le compte rendu complet de nos premières impressions.

Intéressant, mais pas révolutionnaire

Pour Nissan, l’Ariya est un véhicule électrique de seconde génération. On se souvient de la première Leaf, sortie en 2012. Une voiture compacte électrique dont le format s’apparente à celle de l’ancienne Versa. Le constructeur en a d’ailleurs vendu plus de 600 000 à l’échelle planétaire et a réussi à se bâtir une réputation et une place dans l’univers de l’automobile électrique.

Photo: Germain Goyer

Fort de cette expérience, Nissan a poussé l’exercice encore plus loin avec l’Ariya. Cela étant, on semble avoir eu du mal à accoucher de l’Ariya et à le mettre en marché, on y revient plus bas. Souvenons-nous qu’un concept avait été dévoilé en 2019. Il aura donc fallu attendre quatre ans avant qu’il n’arrive sur le marché. D’autres manufacturiers, comme Hyundai et Kia pour ne nommer qu’eux, ont coiffé Nissan au poteau. Ainsi, l’Ariya a l’air d’un produit qui aurait dû se pointer il y a un an ou deux. Sans être à la traîne, Nissan n’est pas non plus en avance.

La gamme de l’Ariya est on ne peut plus étoffée. Le constructeur japonais propose des déclinaisons à roues motrices avant à autonomie standard et prolongée ainsi qu’à quatre roues motrices avec autonomie standard et prolongée. En ce qui nous concerne, Nissan a mis à notre disposition un Ariya e-4orce à autonomie prolongée.

Ainsi, on a entre les mains une batterie de 87 kWh qui permet d’atteindre une autonomie s’élevant jusqu’à 428 kilomètres. À ce chapitre, Nissan répond aux attentes des consommateurs. Pour une version Evolve e-4orce, il faudra toutefois se contenter d’une autonomie de 330 kilomètres. Au cours de notre bref essai, nous avons enregistré une consommation de 20 kWh/100 km dans des conditions que nous jugeons plus qu’idéales. De son côté, Ressources naturelles Canada n’a pas encore publié ses cotes de consommation pour ce modèle. Il est aussi important de préciser que, nous n’avons pas été en mesure d’expérimenter la recharge avec le Nissan Ariya.

Photo: Germain Goyer

Ensemble, les deux moteurs électriques produisent 389 chevaux et 442 lb-pi. Certes, ces données sont impressionnantes, mais il faut également considérer le poids total et le format du véhicule. Sans surprise, on ne ressent aucune passion en conduisant l’Ariya. C’est un simple moyen de transport. Un moyen de transport qui accélère avec un certain aplomb mais qui ne procure pas beaucoup de sensations.

Nous sommes autant excités à bord que lorsque nous embarquons dans un wagon de métro de la STM. D'autant plus que la direction nous a semblé complètement déconnectée.

Un système e-4orce efficace

Aussi absurde que cela puisse paraître, une partie de cet événement se déroulait sur la piste de course de Sonoma. Bien entendu, l’acheteur moyen du Nissan Ariya ne se rendra jamais sur un circuit fermé pour tester son véhicule. Pourtant, c’est ce que nous avons fait. Nous avons testé le fonctionnement du système e-4force.

Essentiellement, si le système constate une perte d’adhérence d’une des roues, il gère la puissance acheminée aux autres roues et peut même ralentir l’une d’elles au besoin. Nous avons expérimenté le tout sur une chaussée mouillée et cela nous a paru efficace. Nous sommes curieux de faire pareil sur une chaussée enneigée ou glacée dans les mois à venir.

En revanche, sachez que le système d'aide à la conduite ProPilot Assist 2.0 n’est pas encore offert au Canada.

Photo: Germain Goyer

Des débuts difficiles

On le mentionnait ci-haut, l’Ariya n’arrive pas en avance. En effet, les Ford Mustang Mach-E, Volkswagen ID.4, Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6 ont eu le temps de bien s’implanter sur le marché. On se rappellera qu’au printemps 2022, on apprenait que la mise en marché du Nissan Ariya était à nouveau repoussée. Il y a à peine quelques semaines, l’agence de presse Reuters laissait savoir que la cadence de production du nouveau modèle électrique de Nissan était loin de celle escomptée initialement. Précisons que l’Ariya est assemblé à Tochigi au Japon. On espère sincèrement que si Nissan a pris autant de temps avant d’arriver avec le produit final, c’est parce qu’il l’a peaufiné et que les erreurs de débutants ont été corrigées.

Il y a tout de même un éléphant dans la pièce chez Nissan avec ce nouveau modèle : la disponibilité. Livré au compte-gouttes, l’Ariya a suscité beaucoup d’intérêt chez les consommateurs d’ici. Les livraisons de la version e-4orce commenceront dès ce printemps. Les carnets de commandes sont déjà bien remplis, sachez-le.

Des prix élevés

Lorsque l’on s’installe à bord, on constate que les concepteurs ont réalisé du beau boulot. Les sièges sont très confortables ainsi que le roulement. L’habitacle est spacieux et ça nous plaît. À l’arrière, le dégagement pour la tête et les jambes est sans reproche.

Photo: Germain Goyer

À l’avant, on remarque une console centrale coulissante. Belle curiosité à présenter à votre voisin! Or, on se demande quelle est son utilité surtout qu’elle empêche le passager du milieu de s’asseoir quand elle est reculée. Soulignons aussi que la finition est réussie et que nous apprécions la couleur bleutée de la feutrine et des sièges, notamment. Après, il ne faut pas s’étonner d’une belle finition, car à 69 998 $ pour une version e-4orce Premiere, le contraire aurait été vraiment décevant. L’Ariya est offert à partir de 52 998 $. Ce n'est pas l’aubaine de l’année...

D’après les informations dont nous disposons pour le moment, toutes les variantes du Nissan Ariya sont admissibles au crédit fédéral de 5 000 $ pour l’achat d’un véhicule électrique. En revanche, seules les moutures à roues motrices avant et l’Evolve e-4orce auraient droit au crédit provincial de 7 000 $.

En bref

Bien plus évolué que la Leaf, l’Ariya est néanmoins un véhicule qui arrive sur le tard. Absolument pas révolutionnaire par rapport aux autres multisegments électriques déjà présents sur le marché, il répondra cependant aux désirs et attentes des consommateurs qui l’attendent depuis de longs mois.

