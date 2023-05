Antoine Joubert partage ses impressions sur le nouveau Nissan Ariya

Nissan Ariya e-4orce 2023 : en voie de remplacer le Murano?

Il faut remonter à 2015 pour retrouver le plus récent changement de génération du Nissan Murano. Le véhicule est vieillissant et Nissan tarde à le renouveler. Or, l’ambition et les intentions du constructeur sont claires en matière d’électrification. On s’imagine donc très mal voir Nissan sortir une nouvelle génération de …