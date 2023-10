SEMA : une Z de rallye et plusieurs autres concepts Nissan à voir

Le Salon de la SEMA qui s’ouvre mardi à Las Vegas ne manquera vraiment pas de véhicules modifiés et de concepts accrocheurs, car de nombreux constructeurs automobiles seront présents à l’édition 2023.

Parmi ceux-ci, Nissan retiendra l’attention avec la Safari Rally Z Tribute. Ce bolide, créé en association avec le préparateur Tommy Pike Customs, imagine la nouvelle Z en tant que voiture de rallye et d’excursion. C’est un hommage à la Datsun 240Z Safari (également présente à SEMA grâce à une réplique) qui avait remporté le Rallye Safari Est-Africain en 1971.

Photo: Nissan

Au programme : suspension relevée et renforcée à l’aide de pièces NISMO, pneus tout-terrain Yokohama GEOLANDAR M/T G003, roues NISMO Safari de 17 pouces, garde au sol accrue de 2 pouces ainsi qu’un nouveau pare-chocs et une plaque de protection à l’avant. N’oublions pas l’éclairage d’appoint pour les sentiers poussiéreux ou les épreuves de nuit.

L’habitacle reçoit une barre de sécurité sur mesure et des sièges de course Recaro Pole Position. Quant au V6 biturbo sous le capot, il a été retravaillé par la firme AMS afin de générer plus que les 400 chevaux de la Z régulière, mais Nissan ne dit pas combien, malheureusement. Un système d’échappement NISMO Track de type cat-back l’accompagne.

Photo: Nissan

On aimerait bien voir un duel dans le sable entre la Safari Rally Z Tribute et la Porsche 911 Dakar, sans parler de la Lamborghini Huracán Sterrato!

Project Rugged Rogue

Photo: Nissan

Poursuivant le thème de l’aventure et de la conduite hors route, Nissan présentera le Project Rugged Rogue, basé sur le Rogue 2024 fraîchement modernisé. Ce VUS est truffé de composantes élaborées par la division NISMO, dont la suspension qui le relève de 3 pouces, les roues de 18 pouces montées sur des pneus Yokohama GEOLANDAR M/T G003, le pare-broussailles avec feux d’appoint à l’avant, les élargisseurs d’ailes, les barres de protection au bas de la carrosserie et le double échappement central à l’arrière.

Idéal pour les loisirs et le camping de longue durée, le véhicule est en outre coiffé d’un porte-bagages de toit NISMO avec d’autres feux d’appoint ainsi que de supports pour kayak et vélo de montagne. En attendant un éventuel Rogue Rock Creek, on peut toujours rêver, n’est-ce pas?

Forsberg Frontier Off-Road Race Truck

Photo: Nissan

Si vous préférez les camionnettes, Nissan a renoué sa collaboration avec Forsberg Racing et le multiple champion de Formule Drift, Chris Forsberg. Voici donc un Frontier conçu expressément pour des épreuves hors route comme le NORRA 500, que Forsberg et sa copilote Leticia Bufoni ont d’ailleurs remporté plus tôt cette année.

Encore là, la suspension est relevée et renforcée, tandis que le bas du véhicule se pare de différentes protections contre les impacts. Les mêmes pneus Yokohama GEOLANDAR M/T G003 sont installés, mais Nissan ne spécifie pas leur diamètre. Clairement, c’est le genre de bête que la compagnie devrait lancer en riposte aux Ford Ranger Raptor et Chevrolet Colorado ZR2 de ce monde.

Sentra DET Concept

Photo: Nissan

Finalement, Nissan profite du Salon de la SEMA pour donner de l’amour à sa berline compacte, la Sentra. Le concept Sentra DET (un acronyme qui signifie « Dual overhead cam, Electronic Fuel Injection, Turbo » et jadis associé aux Silvia/180SX, Pulsar GTI-R, Skyline et Stagea) s’inspire des voitures de la Coupe Sentra tout en rendant hommages aux modèles SE-R passés.

Le moteur est un quatre cylindres turbocompressé de 2 litres jumelé à une boîte manuelle à six rapports de même qu’à un échappement de performance NISMO B18 en acier inoxydable pour un son plus grave et stimulant. La puissance, non spécifiée, est évidemment de loin supérieure à celle de la Sentra de production à moteur atmosphérique (149 chevaux). Mentionnons par ailleurs la suspension NISMO avec amortisseurs bitubes dont les réglages ont été déterminés avec l’aide du pilote professionnel de GT4, Bryan Heitkotter. À bord, les sièges avant Recaro Sportster CS évoquent clairement les intentions de la voiture eux aussi.

