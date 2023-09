Lamborghini Huracán STO 2022 : une voiture de course pour la route

Le feulement du V10 atmosphérique de 5,2 litres hurlant à sa limite de 8 500 tr/min devient presque assourdissant dans le cockpit dépouillé de la STO qui se veut la plus excessive des Huracán. À son volant, les frissons sont garantis et tous vos sens sont en alerte, la fabuleuse sonorité de son moteur émulant celle d’une authentique voiture de course.

STO signifie « Super Trofeo Omologata », et cette appellation désigne la plus féroce des nombreuses variantes de la Huracán. En quelques mots, la STO est essentiellement une version homologuée pour les routes publiques des voitures de course Huracán Super Trofeo Evo et GT3 Evo. Voilà pourquoi, elle ne fait aucune concession sur le confort, tous ses composants étant optimisés pour la performance pure.

Dès le premier coup d’œil, la STO annonce la couleur d’un essai routier où la démesure est totale. On remarque immédiatement sa partie avant réalisée avec une seule pièce en fibre de carbone dont le design est plus typé, la prise d’air qui surmonte le toit servant à alimenter le V10 atmosphérique, ainsi que l’épine dorsale qui canalise le flux d’air vers l’énorme aileron arrière réglable au moyen d’un simple outil sur trois positions. Le braquage maximum de cet aileron, de concert avec le déflecteur avant et le diffuseur arrière, permet à la STO de générer un appui aérodynamique chiffré à 420 kilos à une vitesse de 280 km/h. Du sérieux.

Photo: Gabriel Gélinas

Prête pour le décollage

La STO abrite le même moteur que la Huracán Performante. Si la puissance est identique sur ces deux variantes, soit 631 chevaux, le couple libéré par la STO est légèrement en retrait puisqu’il est de 417 lb-pi. La STO est aussi la plus légère des Huracán avec un poids de seulement 1 339 kilos. Toutefois, la STO est à propulsion alors que la plupart des autres variantes de la Huracán, comme la Performante, sont dotées du rouage intégral.

Cela explique pourquoi la STO est un peu plus « lente » sur le 0 à 100 km/h avec un chrono de 3 secondes, la Performante étant plus véloce lors de cet exercice grâce à sa motricité optimisée, le couple étant livré par quatre pneus plutôt que deux. Toutefois, la STO se démarque par le caractère furieux de son accélération initiale qui procure des sensations très fortes aux occupants. La STO est donc moins rapide de quelques dixièmes que la Performante, mais elle donne l’impression d’être beaucoup plus véloce qu’elle ne l’est, et ce sont les sensations viscérales qu’elle provoque qui assurent une grande partie de son charme.

Photo: Gabriel Gélinas

Un scalpel

Le groupe motopropulseur est complété par une boîte à double embrayage à sept rapports, un différentiel piloté, ainsi qu’un train arrière directionnel lequel permet d’optimiser sa maniabilité, en accord avec un train avant très incisif en entrée de virage. Bref, la STO fait figure de véritable scalpel sur une route sinueuse, grâce à ses amortisseurs à contrôle magnétique et aux calibrations raffermies de ses barres antiroulis. Des freins en céramique de carbone et des pneus Bridgestone Potenza, chaussant des jantes de 20 pouces en magnésium, complètent le portrait de cette fabuleuse Huracán qui fait preuve d’un comportement routier très affûté et d’une tenue de route exceptionnelle.

Plusieurs modes de conduite sont au programme, dont le mode Trofeo qui présente les calibrations les plus radicales. C’est celui qu’il faut choisir afin d’apprécier pleinement le caractère singulier de la STO, et la sonorité du V10 atmosphérique puisque les clapets du système d’échappement sont ouverts avec ce mode. Il est aussi possible de sélectionner les modes STO et Pioggia (Pluie) pour rendre la STO plus docile à petite allure en circulation urbaine. Mais le roulement reste ferme au point d’affecter sérieusement le confort.

Photo: Gabriel Gélinas

C’est un véritable cockpit que l’on découvre à bord de la STO. Droit devant, le volant en alcantara et les palettes de changement de vitesse en aluminium fixés sur la colonne de direction donnent le ton. On remarque également que l’habitacle est dépourvu de moquette, et que l’intérieur des portières est recouvert par des panneaux en fibre de carbone. L’absence de poignées, lesquelles sont remplacées par des tirettes en tissu rouge, complète cet environnement spartiate.

La STO conserve un système de chauffage/climatisation comme seul et unique élément relatif au confort, alors que le système d’infodivertissement avec écran central tactile intègre Apple CarPlay. Fort heureusement, un système hydraulique de levage du train avant permet de soulever légèrement la caisse de la STO avant la croisée de ralentisseurs ou d’entrées de garage.

Pas de doute possible, la STO est la plus excessive des Huracán et c’est aussi la variante qui est la mieux adaptée pour la conduite sur circuit. Comme furieuse apothéose pour la gamme Huracán, difficile de faire mieux!

