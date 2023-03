Lamborghini Revuelto : une nouvelle bombe hybride de 1001 chevaux

Lamborghini vient de dévoiler la remplaçante de son coupé Aventador. Tout comme celui-ci de même que les Miura, Countach, Diablo et Murcielago qui ont précédé, la nouvelle Revuelto renferme un V12. Mais c’est la première fois de l’histoire qu’un tel moteur fait partie d’un système hybride rechargeable.

Non, le constructeur de Sant’Agata Bolognese, en Italie, n’est pas pressé de se départir de son fameux V12 atmosphérique de 6,5 litres. Largement revu et amélioré, ce dernier fait équipe avec une nouvelle boîte à double embrayage à huit rapports et pas moins de trois moteurs électriques.

La Revuelto libère une puissance maximale de 1 001 chevaux et un couple de 887 lb-pi, dont 535 proviennent du retentissant V12, qui est capable d’atteindre un régime de 9 500 tr/min. Bien qu’elle fasse un peu mieux que la Ferrari SF90 (986 chevaux), son temps d’accélération de 0 à 100 km/h est identique, soit 2,5 secondes. La vitesse de pointe serait supérieure à 350 km/h.

Photo: Lamborghini

Rouage intégral électrique

Naturellement, il fallait à la voiture un nouveau châssis. Les ingénieurs de Lamborghini en ont conçu un qui s’avère plus rigide et 10% plus léger que celui de la défunte Aventador. La transmission est placée derrière le V12, tandis qu’un des trois moteurs électriques est intégré à la boîte de vitesses. Les deux autres se trouvent à l’avant, entraînant chacun une roue. Vous l’aurez compris, la Revuelto bénéficie d’un rouage intégral.

Quant à la batterie, elle loge à l’endroit où résidait le tunnel de transmission auparavant. Sa capacité est bien maigre, soit 3,8 kWh. Le chargeur embarqué de 7 kW permet de la remplir d’électrons en seulement 30 minutes.

Vous aimez les modes de conduite? La Revuelto en compte 13! Bien sûr, l’un d’eux permet une conduite entièrement électrique, mais sur de courtes distances qui ne sont pas spécifiées pour l’instant. Les plus sportifs, Corsa et Performance, la transforment en une bête extrêmement fougueuse et expressive.

Photo: Lamborghini

Design évolutif

Sur le plan du design, personne ne sera surpris d’apprendre que les portières en élytre sont de retour. Les stylistes se sont inspirés des Countach, Diablo et Murcielago pour les proportions et une partie du design, mais en prenant soin de les faire évoluer à l’ère de l’électrification. Les puristes apprécieront le fait que le V12 demeure parfaitement visible derrière l’habitacle.

Les nouveaux feux de jour et feux arrière en forme de « Y » sont un élément distinctif tout comme les sorties d’échappement hexagonales. L’aileron arrière est adaptatif, question d’optimiser l’aérodynamisme ou l’appui au sol au besoin. Chaussées de pneus Bridgestone Potenza Sport développés spécialement pour la Revuelto, les roues mesurent 20 ou 21 pouces à l’avant et 21 ou 22 pouces à l’arrière.

Photo: Lamborghini

En passant, les options de personnalisation s’avèrent nombreuses, comme à l’habitude. La palette de couleurs extérieures à elle seule offre 400 choix. Vous ne risquez pas de voir deux Revuelto pareilles sur la route.

Pour ce qui est de l’intérieur, le décor et l’aménagement reproduisent le cockpit d’une voiture de course. Trois écrans numériques dominent la planche de bord : 12,3 pouces derrière le volant, 8,4 pouces au centre et 9,1 pouces devant le passager. Le système d’infodivertissement a quant à lui été revu de fond en comble pour une utilisation plus conviviale et proche d’un téléphone intelligent.

Photo: Lamborghini

La Lamborghini Revuelto 2024 entrera bientôt en production, mais son prix et sa disponibilité dans les différents marchés n’ont pas encore été précisées. Sans aucun doute, elle coûtera passablement plus cher que l’Aventador, dont la dernière mouture était vendue au Canada à partir de 637 000 $ environ.

