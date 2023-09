Le plus grand concessionnaire Lamborghini au monde est à Montréal

C’est le 13 septembre 2023 qu’a eu lieu l’inauguration officielle marquant l’agrandissement du concessionnaire Lamborghini Montréal qui devient officiellement la plus grande concession Lamborghini au monde en raison de la superficie inégalée de sa salle d’exposition qui mesure maintenant plus de 33 000 pieds carrés. C’est en présence d’Andréa Baldi, président et chef de la direction de Lamborghini North America, de John et de Pasquale Scotti, respectivement fondateur et directeur général de Lamborghini Montréal, ainsi que de 550 invités que le ruban traditionnel a été coupé.

Lamborghini Montréal est dans les affaires depuis 1979, ce qui en fait aussi l’une des concessions Lamborghini ayant connu la plus grande longévité. Sise à Kirkland, dans l’ouest de Montréal, cette concession avait déjà une grande salle d’exposition, mais John Scotti voyait encore plus grand. « Notre concession était déjà établie sur un vaste terrain, et lorsque j’ai demandé à la Ville de Montréal quelle serait la superficie maximale autorisée pour l’expansion, j’ai reçu une réponse positive et j’ai choisi d’y aller au maximum de la surface permise ». Fait remarquable, ce n’est pas à Dubaï ou aux États-Unis que l’on retrouve la plus grande concession Lamborghini au monde, mais bien à Montréal…

La nouvelle salle reprend tous les éléments spécifiés par Lamborghini pour l’aménagement de ses concessions. Les tuiles du plancher, l’éclairage suspendu et l’aménagement des aires de consultation avec la clientèle étant à 100% conformes aux standards de la marque. Andréa Baldi, grand patron de la marque pour l’Amérique du Nord, nous a dit qu’il n’avait rien à redire et que tout était parfait, en précisant que la superficie agrandie de la concession n’était pas une demande de la marque, mais plutôt un désir de ses propriétaires.

Photo: Gabriel Gélinas

Plus de demande que d’offre

Les ventes vont fort bien chez Lamborghini, la demande pour ses véhicules dépassant largement l’offre. Au cours du premier semestre de 2023, Lamborghini a livré 5 341 véhicules à travers le monde, soit 251 de plus que les ventes du premier semestre de l’année dernière. Pour Andrea Baldi, l’enjeu est de composer efficacement avec les attentes de la clientèle, et d’établir des règles claires permettant aux clients d’accéder aux véhicules de la marque. « Nous nous devons d’être transparents avec nos clients qui souhaitent acquérir l’un ou l’autre de nos modèles.

C’est un processus relativement simple qui consiste à créer de la valeur pour nos clients. Comme notre production est limitée, nous les invitons d’abord à acheter un véhicule d’occasion, avant de pouvoir en acquérir neuf. Nos véhicules conservant leur valeur dans le temps, cela en fait un achat avisé pour le client qui sera en mesure de revendre son véhicule, souvent au même prix qu’il l’a payé », d’expliquer Andréa Baldi.

Photo: Gabriel Gélinas

L’hybride, puis l’électrique

Au cours de cette soirée, la nouvelle Revuelto à motorisation hybride rechargeable composée d’un V12 atmosphérique et de trois moteurs électriques a fait l’objet d’un dévoilement. Cette auto sport marque le début de l’ère d’électrification du constructeur italien qui entre dans la deuxième phase de son programme Direzione Cor Tauri en investissant 1,9 milliard d’euros pour le développement de nouvelles technologies. Présagée par le concept Lanzador dévoilé lors du Monterey Car Week, une nouvelle GT électrique à quatre places s’ajoutera à la gamme dès 2028.

Les clients de Lamborghini qui conduisent leurs voitures à moteurs V12 et V10 atmosphériques, ou encore à moteur V8 biturbo dans le cas du VUS Urus, suivront-ils? « Notre clientèle garde l’esprit ouvert face à cet éventuel modèle à motorisation électrique. Il ne faut pas oublier que nos clients possèdent, en moyenne, de huit à neuf véhicules de toutes marques et qu’ils font preuve d’intérêt pour cette nouvelle orientation. Aussi, nous voyons cette GT électrique comme un véhicule « de conquête » qui nous permettra de rejoindre une autre clientèle, tout comme l’Urus nous a permis de le faire. C’est un projet que nous allons mener à terme au cours des cinq prochaines années », de dire Andréa Baldi.

À voir aussi : la Lamborghini Lanzador Concept présentée par le Chef du design