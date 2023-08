La nouvelle Mercedes-AMG GT sera dévoilée au Pebble Beach Automotive Week

Le Concours d’Élégance de Pebble Beach célèbrera son 72e anniversaire prochainement. Mercedes-Benz profite de l’occasion pour montrer des modèles iconiques, des concepts, mais pour aussi dévoiler, en première mondiale, la nouvelle génération de l’AMG GT.

Sans entrer dans les détails, l’esthétique restera fidèle au caractère sportif et dynamique de la précédente itération. Toutefois, elle arborera un « concept dimensionnel modifié », mentionne le constructeur. Nous avons bien hâte de voir…

Aucun autre élément n’a été révélé en ce qui concerne la motorisation. Rappelons que le l’ancien modèle était animé par un moteur V8 4 litres turbo qui développait 550 chevaux (C Coupé/Roadster) ou 577 chevaux (R Coupé/Roadster). Au sommet, la Black Series produisait 720 chevaux et 590 lb-pi de couple. Toutes les versions étaient équipées d’une transmission à sept rapports et du rouage à propulsion.

Une grande exposition

Le constructeur allemand présentera le programme de modification MANUFAKTUR pour les propriétaires qui désirent ajouter une petite touche personnelle sur leur véhicule. De plus, une édition limitée d’une Mercedes-AMG SL sera dévoilée.

Mercedes profitera de l’occasion pour exposer des voitures classiques et des prototypes. Mercedes-Maybach montrera notamment le nouveau Mercedes-Maybach EQS 680 SUV et le modèle historique Maybach Zeppelin DS 7 — provenant d’une collection privée. Le concept Vision One-Eleven et le Project Mondo G feront également leur apparition.

Le Pebble Beach Automotive Week aura lieu du 17 au 20 août, alors que le célèbre Concours d’Élégance se tiendra le dimanche 20 août.

