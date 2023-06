Vision One Eleven : la voiture de sport du futur selon Mercedes-Benz

Mercedes-Benz présente son tout nouveau concept de voiture sport à motorisation électrique appelé Vision One Eleven au cours de l’évènement Design No.5, lequel a eu lieu au studio de design international de la marque à Carlsbad en Californie. Ce concept Vision One Eleven représente la vision de la marque pour la voiture de sport de l’avenir, tout en évoquant l’héritage de la légendaire voiture expérimentale C111 développée par la marque à l’étoile au cours des années 60 et 70.

Au cours de sa riche histoire, Mercedes-Benz a développé plusieurs modèles qui sont devenus, au fil du temps, des icônes du design. La célèbre 300SL ainsi que la C111, toutes deux dotées de portières en ailes de mouette Gullwing, font partie de la liste. La C111 était aussi un laboratoire roulant, permettant à la marque allemande de poursuivre le développement de nouveau moteurs (rotatifs de type Wankel et turbo diesel) ainsi que de techniques de fabrication de carrosseries en matériaux polymères.

Photo: Gabriel Gélinas

Axial versus radial

Aujourd’hui, le concept Vision One Eleven poursuit cette démarche, tant sur le plan du design que de la technologie. Sa motorisation entièrement électrique est assurée par de nouveaux moteurs à flux axial, plus compacts et plus puissants, développés par Yasa, une firme anglaise acquise en juillet 2021 par Mercedes-Benz. Aujourd’hui, presque toutes les automobiles électriques sont animées par des moteurs à flux radial dans lequel le flux électromagnétique circule perpendiculairement à l’axe de rotation du moteur. Yasa a développé un moteur à flux axial, dans lequel le flux électromagnétique circule parallèlement à l’axe de rotation du moteur. La différence est marquante car ce moteur est plus compact, un tiers de la taille d’un moteur à flux radial de puissance comparable, tout en étant beaucoup plus léger et surtout plus puissant. Cependant, Mercedes-Benz n’a pas précisé la puissance ou le couple de ces moteurs. Elle n’a pas non plus indiqué la capacité de la nouvelle batterie, composée de cellules cylindriques avec refroidissement liquide, installé dans le concept.

Rétro moderniste

Le design du Vision One Eleven s’articule autour de l’arc, la carrosserie épousant cette forme en tension de l’avant vers l’arrière. À seulement 1170 millimètres de hauteur, la voiture est très basse. Ses formes sont très galbées et sa couleur orange avec reflets de cuivre ainsi que ses portières de type Gullwing évoquent clairement la C111. Le concept est monté sur des jantes en alliage de 22 pouces dont le design évoque les bobines d’un moteur électrique, lesquelles sont chaussées de pneus Pirelli 275/35 R22 abrités sous des ailes en saillie.

Photo: Gabriel Gélinas

On remarque aussi les lames de couleur noire localisées à la base de l’avant et de l’arrière de la voiture agissant comme déflecteur et diffuseur, lesquelles sont reliées par les bas de caisse de même couleur. La partie avant affiche une forme rectangulaire devenant arrondie sur les côtés cintrant un panneau avec affichage numérique en 3D. Cette forme trouve son écho à l’arrière avec une structure pixélisée intégrant les feux.

L’auto devient l’interface utilisateur

L’ouverture des portières révèle un habitacle au look minimaliste et techno. La position de conduite s’apparente à celle d’une monoplace de F1 ou de la Mercedes-AMG One. On retrouve des ceintures de sécurité à quatre points d’ancrage, mais le dossier est toutefois inclinable. Le volant en cuir de forme rectangulaire comporte plusieurs commandes tactiles. À sa droite, on retrouve un écran à haute résolution orienté vers le conducteur, lequel sert d’interface avec les diverses fonctionnalités de la voiture. On remarque aussi un large écran avec affichage pixélisé en 3D disposé sur toute la largeur de la planche de bord, juste sous le pare-brise. Cet écran permet d’afficher les informations relatives à la conduite.

Photo: Gabriel Gélinas

Le concept Vision One Eleven intègre aussi la technologie de la réalité augmentée au moyen d’une lunette Magic Leap 2, laquelle permet d’ajouter plusieurs couches d’informations relatives à l’infodivertissement ou la navigation. Comme le concept Vision One Eleven est doté de la conduite autonome, cela permet au conducteur et au passager de pouvoir vivre une expérience multi-sensorielle, en créant une fusion entre le monde réel et le monde virtuel.

Le concept Vision One Eleven est annonciateur du design qui sera adopté pour d’éventuels modèles sport de la marque. Il est également indicateur de la nouvelle direction adoptée pour l’électrification de sa gamme avec le développement de moteurs électriques à flux axial. Maintenant, on veut le voir en action!