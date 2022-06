En vidéo : Le Guide de l'auto découvre la sublime Mercedes-AMG ONE

Le Guide de l’auto a été convié à passer quelques minutes avec la Mercedes-AMG ONE, une voiture d’exception qui ne sera construite qu’à 275 exemplaires.

Heureusement, un caméraman était sur place!

Une F1 pour la route

« L’équipe d’AMG, ainsi que celle de la division responsable de la motorisation des monoplaces de F1, est venue nous voir il y a quatre ans pour nous dire "On a une idée extraordinaire! Mettre un moteur de F1 dans une voiture pour la route". Je vais devoir vérifier les minutes de cette réunion, mais je suis presque sûr que nous étions ivres lorsque l’on a dit oui… » Cette déclaration, faite au magazine Autocar, provient de Ola Källenius, chef de la direction de Mercedes-Benz.

Ce concept désarmant de simplicité s’est rapidement transformé en véritable chemin de croix, non seulement pour la direction de la marque, mais surtout pour les ingénieurs responsables de mener à bien ce projet un peu fou. Le défi le plus difficile à surmonter était d’assurer la conformité de cette voiture aux normes environnementales afin qu’il soit possible pour la richissime clientèle de faire immatriculer leur Mercedes-AMG ONE en vue d’un usage sur routes publiques.

Moteur de course... hybride

La Mercedes-AMG ONE est animée par une version modifiée du moteur V6 turbocompressé de 1,6 litres avec système hybride qui a permis à la marque allemande de remporter plusieurs Championnats du Monde de F1 depuis 2014. Sa limite de révolutions est toutefois abaissée à 11 000 tours/minute alors que celle d’un moteur de F1 est plutôt de 15 000 tours/minute. Toutefois, la Mercedes-AMG ONE compte sur la contribution de quatre moteurs électriques. Deux de ces moteurs entraînent chacune des roues avant. Le troisième sert à accélérer la turbine du turbocompresseur et le quatrième entraîne le vilebrequin. La Mercedes-AMG ONE est donc pourvue d’une traction intégrale.

Son habitacle est un croisement entre ce que l’on retrouve à bord d’une monoplace de F1 et à bord d’une voiture de série.

À propos, les 275 unités qui seront construites sont déjà toutes vendues à un coût de 2 275 000 euros avant taxes…