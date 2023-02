Project Mondo G : le Mercedes-Benz Classe G sort son habit de neige

Mercedes-Benz s’est associé à Moncler, l’entreprise italienne d’origine française célèbre pour ses chics manteaux de style doudoune, afin de créer un habit tout spécial pour son non moins célèbre VUS Classe G.

Le résultat est un concept aussi étrange que spectaculaire, appelé « Project Mondo G ». Il a été dévoilé hier à Londres dans le cadre de l’événement « The Art of Genius » présenté par Moncler.

« Notre collaboration avec Moncler nous a inspirés à créer une véritable sculpture emblématique sur roues, un design de mode très audacieux, explique le directeur du design de Mercedes-Benz, Gorden Wagener. Cette œuvre d’art fusionne des formes et des surfaces extrêmement contrastantes : la géométrie prononcée et les matériaux éclatants de la Classe G avec les formes rondes et organiques des doudounes de Moncler. »

Le véhicule, qui se dresse sur plus de 2,8 mètres de hauteur et 3,4 mètres de largeur en incluant les roues, se base donc sur le redoutable utilitaire de luxe allemand. La carrosserie a été volontairement patinée pour créer un effet d’usure, puis largement modifiée pour s’adapter à sa nouvelle posture et coiffure.

Tout le toit et les vitres arrière sont enveloppés par ce qui ressemble à une doudoune Moncler, y compris avec la fermeture-éclair en plein centre. Les roues surdimensionnées sont habillées dans le même style et donnent l’impression d’être chaussées de pneus de monster truck.

On imagine que le roulement doit être ultra doux. Voilà un engin qui serait parfait pour affronter les mauvaises routes et le froid du Québec!

Selon Mercedes-Benz, cette création conjointe avec Moncler représente « un premier pas vers de nouveaux horizons et de possibles débouchés qui pourraient être annoncés bientôt. » À suivre.

