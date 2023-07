Tesla : Elon Musk évoque d’autres possibles baisses de prix

Étude : les véhicules les plus meurtriers sur la route

Les voitures sous-compactes et les gros coupés américains de style muscle cars sont de loin parmi les véhicules qui tuent le plus de conducteurs sur la route, selon une nouvelle étude menée aux États-Unis par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). « Les taux de décès sont typiquement plus élevés …