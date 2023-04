Tesla baisse encore les prix… de ses véhicules les plus chers

Tesla a beaucoup fait les manchettes au mois de janvier en réduisant les prix de ses différents modèles au Canada et aux États-Unis. Ces baisses survenaient après que le fabricant de véhicules électriques ait raté son objectif de livraisons pour l’année 2022 et perdu deux tiers de sa valeur boursière.

D’autres légers ajustements ont par la suite été apportés mais seulement du côté américain. Or, on découvre maintenant que Tesla a coupé ses prix une fois de plus.

Le hic, c’est que seulement ses véhicules les plus haut de gamme sont concernés au Canada. Le prix de détail suggéré (PDSF) de la berline Model S a fondu de 122 990 $ à 116 990 $ et celui de la redoutable Model S Plaid, de 149 990 $ à 143 990 $. Il s’agit d’une diminution de 6 000 $ dans les deux cas.

Photo: Tesla

À titre comparatif, sa plus grande rivale, la Porsche Taycan, varie présentement de 125 600 $ à 217 800 $.

Profitant de baisses encore plus importantes, le multisegment Model X est passé de 142 990 $ à 130 990 $, tandis que le Model X Plaid a chuté de 156 990 $ à 143 990 $.

Photo: Tesla

Malheureusement, les prix des Tesla les plus populaires et abordables ne changent pas chez nous pour l’instant. La berline Model 3 conserve son prix de 54 990 $ fixé en janvier. Elle est admissible à la subvention fédérale de 5 000 $ et à celle du gouvernement du Québec de 7 000 $. La version Performance reste à 72 990 $.

Le prix de la Model 3 à longue autonomie, qui pourra être commandée plus tard en 2023 et promet des distances allant jusqu’à 576 km, n’est pas encore connu.

Photo: Tesla

Pour sa part, le multisegment Model Y se vend toujours à partir de 69 990 $, ou bien 75 990 $ en optant pour la version Performance.

La bonne nouvelle pour les clients des Model 3 et Model Y est que Tesla promet des délais de livraison beaucoup plus courts que ceux de certains concurrents. Une commande passée aujourd’hui serait livrée dès ce printemps, selon le configurateur en ligne de Tesla.

