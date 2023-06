L’autonomie du Tesla Model Y revue à la baisse mais pas ses prix

Les consommateurs canadiens qui commandent et prennent possession d’un Tesla Model Y découvriront que l’autonomie officielle du véhicule a récemment été revue à la baisse même si les prix demeurent aux mêmes niveaux.

Si l’on regarde les Model Y à deux moteurs et rouage intégral, la version Longue autonomie est passée de 531 à 497 km et la version Performance, de 488 à 459 km, selon les cotes de Ressources naturelles Canada. La première s’affiche à 69 990 $ (aucun changement), tandis que la seconde coûte 76 290 $, en hausse de 300 $ par rapport au mois dernier.

Rappelons toutefois que Tesla avait considérablement réduit les prix à la mi-janvier.

Quant au nouveau Model Y à un seul moteur et propulsion ajouté en avril, rien ne change de son côté. L’autonomie se chiffre à 394 km et le PDSF reste à 59 990 $, ce qui rend le véhicule admissible aux subventions fédérale (5 000 $) et provinciale (7 000 $) totalisant 12 000 $.

Photo: Tesla

Alors, que se passe-t-il? Eh bien, tout comme la Model 3 Longue autonomie, les Model Y livrés au Canada proviennent désormais de l’usine de Shanghai, en Chine, et non des États-Unis. Ils emploient une batterie différente, vraisemblablement de type lithium fer phosphate (LFP) comme celles que Tesla a commencé à utiliser de plus en plus. La densité énergétique est moindre mais la durabilité, supérieure.

Quant à la qualité d’assemblage des Tesla « made in China », il faudra un peu plus de temps pour faire des comparaisons, mais l’usine de Shanghai s’est déjà forgée une solide réputation en la matière, ce qui est encourageant.

Dernier détail important : les délais de livraison ont été raccourcis encore un peu plus. Selon le configurateur en ligne de Tesla, peu importe la version choisie, une commande placée aujourd’hui serait livrée plus tard au mois de juin, sinon en juillet. Rien à avoir avec les Hyundai IONIQ 5, Kia EV6 ou Volkswagen ID.4.

