Tesla est maintenant le numéro un des ventes en Californie

Après avoir baissé plusieurs fois le prix de ses véhicules depuis le début de l’année, Tesla se retrouve aujourd’hui dans une position sans précédent : celle de la marque automobile la plus vendue en Californie, royaume américain des véhicules électriques.

Les excellents résultats des mois d’avril et de mai n’étaient donc pas qu’une anomalie sur le radar : avec 69 212 unités livrées au cours du deuxième trimestre de 2023, Tesla a devancé Toyota (67 482 unités) pour s’emparer de la couronne.

Les deux sont presque à égalité pour l’ensemble de la première moitié de l’année, soit 133 375 véhicules vendus pour Toyota et 123 482 pour Tesla. À ce rythme, évidemment, la seconde restera au sommet des ventes à la fin de 2023. On parle d’une augmentation trimestrielle de 4,1% et semestrielle de 2,5% par rapport à l’an dernier.

Photo: Tesla

La capacité de production de son usine californienne de Fremont est également en hausse.

Si l’on s’attarde aux véhicules les plus populaires dans cet État, on découvre que Tesla détient encore l’avance – une avance très confortable, faut-il préciser. Ses Model Y et Model 3 ont trouvé respectivement 74 765 et 41 718 preneurs durant les six premiers mois de l’année, bien plus que ceux qui arrivent ensuite au classement : les Toyota Camry (27 169) et RAV4 (26 032).

Aidés par la performance de Tesla, les véhicules électriques représentent aujourd’hui 21% du marché automobile en Californie.

Au Québec, à titre comparatif, on parle d’environ 9% des ventes totales et de 2,5% du parc automobile de la province selon des statistiques de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le rapport de l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ).

Photo: Tesla

Rappelons que le Model Y a été le véhicule le plus vendu dans le monde lors du premier trimestre de 2023, toutes motorisations confondues, selon les données colligées par la firme Jato Dynamics. C’est bien entendu une première pour un véhicule électrique. Avec plus de 267 000 unités, en hausse de 69% comparativement à la même période en 2022, il a détrôné un autre modèle de Toyota, la populaire Corolla (256 400 unités).

Et on attend maintenant de voir l’impact réel qu’aura la camionnette électrique Cybertruck, dont un premier exemplaire est enfin sorti de l’usine récemment. En mai, Elon Musk avait indiqué que l'objectif était d'en fabriquer 250 000 par année, soulignant que ce chiffre pourrait doubler car son prix le rend accessible. La production de masse ne débutera pas avant 2024, toutefois.

