Tesla accusée de truquer le logiciel d’autonomie et de museler des clients

L’avance remarquable dont jouit Tesla dans le marché des véhicules électriques est en partie attribuable à la grande autonomie de ses batteries. Or, il y a une différence entre la théorie et la pratique, alors que certains conducteurs se plaignent que l’autonomie réelle de leur Tesla ne correspond pas au chiffre annoncé.

Selon l’agence de presse Reuters, qui a mené une enquête, le constructeur aurait formé une équipe spéciale à l’interne il y a quelques années parce que ses centres de service en avaient plein les bras avec des demandes de clients insatisfaits qui affirment que leur véhicule n’offre pas l’autonomie prévue.

Cette équipe « de diversion » aurait reçu le mandat de faire annuler des rendez-vous au service pour vérifier l’état de la batterie et d’informer les clients que tout était normal avec leur véhicule.

L’enquête de Reuters va même plus loin et prétend que Tesla aurait joué avec le logiciel qui calcule l’autonomie afin d’afficher sur l’écran des distances plus optimistes, surtout lorsque le niveau de la batterie est supérieur à 50%. Sous ce niveau, l’indicateur d’autonomie serait plus réaliste.

Par contre, dans certains cas, les tests ont démontré qu’il était possible de parcourir près de 25 km après que l’indicateur soit arrivé à zéro.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Reuters n’a toutefois pu déterminer si les pratiques douteuses qu’elle accuse Tesla d’employer sont encore mises en application actuellement. Son enquête s’est concentrée sur les premières Model S et même des anciennes Roadster. Tesla n’a pas réagi à ces accusations pour le moment.

Au tout début de l’année, en Corée du Sud, la compagnie d’Elon Musk a reçu une amende de 2,85 milliards de won (environ 2,93 millions $ canadiens) pour avoir exagéré sur son site web l’autonomie maximale de ses véhicules, les économies d’énergie par rapport à des véhicules à essence ainsi que la performance de ses Superchargeurs. Les autorités sud-coréennes ont aussi prétendu que les consommateurs n’ont pas été avertis que l’autonomie des Tesla pouvaient chuter jusqu’à 50% par grand froid.

En avril, une poursuite a été lancée contre Tesla en Californie parce que ses employés auraient violé la vie privée des propriétaires en partageant entre eux des vidéos tirées des caméras de véhicules pour se moquer. Le recours concerne tous ceux qui ont possédé ou loué une Tesla entre 2019 et 2022.

