Les batteries de Tesla gardent 88 % de leur capacité après 320 000 km

Tesla vient de publier un rapport très complet sur ses objectifs en matière de développement durable et l’état de ses véhicules au terme de l’année 2022. Un des constats qui ressort du lot et qui ne manquera pas d’intéresser les propriétaires concerne la dégradation de la batterie à haute tension.

Selon ses recherches, sa berline Model S et son multisegment Model X perdent 12% de la capacité originale de leur batterie (jusqu’à 100 kWh) après avoir parcouru 200 000 milles, soit environ 320 000 kilomètres. Ça correspond au cycle de vie moyen d’un véhicule aux États-Unis, en passant.

Autrement dit, une Model S qui peut parcourir 652 kilomètres (selon Ressources naturelles Canada) verrait son autonomie maximale baisser à 574 kilomètres lorsque l’odomètre atteint la distance en question.

Photo: Tesla

Le rapport de Tesla ne précise toutefois pas combien de véhicules ont servi à compiler ses données, ni les conditions dans lesquelles ils ont été utilisés et rechargés.

Comme on le sait, les recharges rapides sur les bornes à courant continu sont plus dommageables pour la durée de vie d’une batterie que les recharges à la maison ou au travail sur une borne à courant alternatif.

L’âge du véhicule peut également avoir une influence, comme le rappelle le constructeur : une Model S de 10 ans n’aura pas la même capacité qu’une autre de quatre ans, même si les deux ont un kilométrage identique.

Photo: Tesla

Le taux de dégradation de la batterie pour les populaires Model 3 et Model Y (75 kWh) n’est pas spécifié, malheureusement, sans doute parce qu’ils sont plus récents et qu’ils n’ont pas roulé autant. Cela dit, d’autres études l’évaluent à environ 15% après 320 000 kilomètres dans leur cas.

Il est bon d’ajouter que Tesla a revu la chimie de ses batteries dans les dernières années et que d’autres technologies s’en viennent, comme ses batteries 4680 à la fois plus rigides et moins coûteuses à produire.

Si par ailleurs la longévité des batteries vous préoccupe, mentionnons que Tesla les protège avec une garantie de 8 ans ou jusqu’à 192 000 kilomètres dans le cas des Model 3 et Model Y. La garantie est de 8 ans ou 240 000 kilomètres avec les Model S et Model X. Tesla promet une capacité minimale de 70% par rapport à l’originale à l’échéance de la garantie.

