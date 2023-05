La Tesla Model 3 Longue autonomie à nouveau disponible au Canada

Après l’avoir fait aux États-Unis au début du mois, Tesla rend sa Model 3 Longue autonomie à nouveau disponible sur le marché canadien.

Affichée à 64 990 $ (plus les frais de transport et de préparation de 1 992 $), cette version s’insère entre celle de base à propulsion, dont le prix a été réduit à 54 990 $ en janvier dernier, et la Model 3 Performance, qui débute à 73 290 $.

C’est un prix stratégique qui la qualifie pour le rabais de 5 000 $ du gouvernement fédéral et celui de 7 000 $ du gouvernement du Québec, pour une économie totale de 12 000 $.

Photo: Tesla

Moins d’autonomie, ironiquement

Attention : la Model 3 Longue autonomie qu’il est possible de commander maintenant n’est pas la même que la précédente, dont les commandes avaient cessé en août 2022 en raison d’une trop forte demande. Au lieu de pouvoir parcourir jusqu’à 576 km, elle doit se contenter de 534 km. Avec les roues de 19 pouces, ça tombe à 507 km – exactement comme la version Performance.

Ces estimations de Tesla sont appuyées par Ressources naturelles Canada, qui confirme que la voiture est importée de Chine et non des États-Unis. Cela veut aussi dire que la composition de la batterie est différente, possiblement du type lithium fer phosphate (LFP). Or, Tesla n’a pas fourni de détails pour l’instant.

Une autonomie de 534 km est certes supérieure aux 438 km de la Model 3 de base, mais elle bat à peine celle du multisegment Model Y Longue autonomie, qui est de 531 km. Ce véhicule coûte 5 000 $ de plus et s’avère lui aussi admissible à la subvention fédérale de 5 000 $, mais pas à celle du Québec.

Photo: Tesla

Refonte à venir

Pour revenir à la Model 3, comme nous en avons parlé récemment, une mise à jour du design est imminente. Une image ayant coulé sur le web nous a même dévoilé une partie du résultat. Le devant de la voiture évolue nettement, perdant ses rondeurs au profit d’une silhouette plus affûtée. Les phares sont complètement nouveaux aussi.

Est-ce que le nouveau design de la Model 3 s’accompagnera de changements dans l’habitacle et au niveau de la motorisation? Possible. On devrait en avoir le cœur net prochainement, alors gardez le contact!

