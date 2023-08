Tesla : la recharge aux Superchargeurs maintenant facturée au kWh

Le réseau des Superchargeurs de Tesla défraye beaucoup les manchettes depuis quelques semaines parce que de plus en plus de constructeurs automobiles annoncent qu’ils vont non seulement fournir des adaptateurs à leurs clients dès l’an prochain, mais aussi intégrer le connecteur NACS (North American Charging Standard) de Tesla dans la conception de leurs futurs véhicules électriques à compter de 2025.

La liste inclut Ford, GM, Rivian, Volvo, Polestar, Mercedes-Benz et Nissan. D’autres vont inévitablement se joindre eux aussi à cette liste. Stellantis, Hyundai et Volkswagen ont confirmé y songer.

Aujourd’hui, on apprend que Tesla a décidé de modifier sa facturation aux Superchargeurs sur le territoire canadien. Plus précisément, les recharges seront désormais facturées selon l’électricité extraite de la borne, calculée en kWh, et non en fonction du temps que le véhicule reste branché.

Photo: Tesla

Rappelons que Mesures Canada est en processus d’élaborer des exigences pour permettre la recharge des véhicules électriques en fonction de la quantité d'énergie consommée pendant la recharge en kWh. Ces exigences seront conformes à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (LIEG), qui établit des exigences permettant de déterminer comment les appareils de mesure doivent fonctionner lorsqu'ils servent à établir une facturation pour l'achat ou la vente d'électricité.

Comme le souligne Drive Tesla Canada, le changement de facturation aux Superchargeurs de Tesla survient six mois après que Mesures Canada ait introduit un programme de dispense temporaire visant les bornes de recharge de niveau 3 (bornes rapides à courant continu) déjà implantées au pays. Cette dispense temporaire sera en vigueur jusqu'en 2030, après quoi toutes les bornes de recharge publiques au Canada devront facturer les utilisateurs au kWh.

La plupart des Superchargeurs de 72 kW affichent aujourd’hui un tarif de moins de 0,30 $/kWh, tandis que la plupart des Superchargeurs de 150 kW et de 250 kW exigent 0,47 $/kWh, d’après une recherche effectuée par Drive Tesla Canada. Au final, le prix payé par les utilisateurs ne sera pas tellement différent de celui avec la facturation basée sur le temps. Il sera toutefois plus juste.

Photo: Drive Tesla Canada

Aux bornes rapides de 100 kW et plus du Circuit électrique qu’on retrouve au Québec, tel qu’expliqué dans nos précédents articles, les recharges sont facturées à la seconde selon la puissance fournie par la borne, d’après différents paliers (moins de 50 kW, de 50 kW à moins de 60 kW, de 60 kW à moins de 70 kW et ainsi de suite).

Pour ce qui est des bornes de 50 kW, les recharges sont offertes à un tarif fixe de 12,77 $/h, facturé à la seconde. Lorsque la batterie du véhicule atteint 90%, ce tarif double à 25,52 $/h.

En vidéo : Top 10 des véhicules électriques avec la meilleure autonomie en 2023