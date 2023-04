Ford F-150 2,7 litres ou Ram 1500 Classic 5,7 litres, lequel choisir pour une location?

Pour une location, j’hésite entre un Ford F-150 2,7 litres Ecoboost STX à 445 $ aux deux semaines et un Ram 1500 Classic Warlock 5,7 litres à 340 $ aux deux semaines. Je sais que le Ram consomme davantage, mais est-ce au point de me coûter plus cher que le Ford?

Notez que chez Ford, on me dit qu’après deux ans, je pourrais recevoir de 6 000 $ à 7 000 $ de ristourne en le remplaçant. Je roule 25 000 km par année.

Bonjour Gaétan,

Il y a plusieurs points intéressants dans votre question. D’abord, permettez-moi de mettre en doute les dires de votre vendeur Ford, qui ne peut pas anticiper quel sera le marché de la camionnette dans deux ans et conséquemment promettre une ristourne... Le marché étant très instable, comme en témoigne le prix faramineux des véhicules à l’heure actuelle, un vendeur ne devrait pas s’avancer avec une telle affirmation.

Maintenant, sachez que le F-150 à moteur 2,7 litres est passablement moins énergivore à la pompe. Il s’agit d’un moteur fiable et très agréable d’utilisation, avec lequel vous consommerez entre 11 et 12 L/100 km de moyenne combinée. Ajoutons également que le F-150 est plus moderne que le Ram Classic, qui a pris de sérieuses rides, bien que son comportement routier demeure très actuel.

Photo: Antoine Joubert

En fait, si vous optez pour le Ram, vous perdrez en confort, en raffinement et au chapitre de la finition. Vous obtiendrez en revanche une camionnette plus puissante et surtout plus amusante à conduire. Quant à son moteur 5,7 litres HEMI, il est lui aussi éprouvé, bien qu’il soit handicapé par une très forte consommation de carburant.

Cela signifie une moyenne combinée oscillant entre 15 et 16 L/100 km, ce qui se traduit dans votre cas par une surprime mensuelle d’environ 150 $ à la pompe. Une somme qui s’additionne à cette taxe à la cylindrée que vous devrez débourser annuellement lors du renouvellement de votre immatriculation.

En fin de compte, que vous vous tourniez vers l’un ou l’autre, ils auront un coût de revient à peu près similaire, considérant l’écart à la mensualité. Alors, si vous n’avez guère besoin d’un gros V8 puissant, il vaudrait peut-être mieux choisir le F-150, ne serait-ce que pour ne pas être victime d’une hausse radicale du coût de carburant qui viendrait déséquilibrer les calculs.

Toutefois, l’option qui pourrait être financièrement viable serait celle du Ram 1500 Classic à moteur V6. Une mécanique certes moins puissante (305 chevaux contre 395 pour le V8), mais qui consommerait environ la même quantité d’essence que le V6 du F-150, vous permettant de surcroît de diminuer encore davantage vos paiements. D'abord grâce à une diminution de prix de 2 500 $ du véhicule à l’achat, mais aussi l’élimination de la taxe annuelle à la cylindrée.

