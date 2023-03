Salon du véhicule électrique de Montréal 2023 : 20 marques et plus de 50 modèles à voir

Le Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM) sera de retour pour une sixième édition du 21 au 23 avril 2023 au Stade olympique.

Il s’agit du plus important événement grand public consacré aux véhicules électriques et hybrides rechargeables en Amérique du Nord. Cette année, les visiteurs découvriront une cinquantaine de modèles représentant 20 marques automobiles, sans parler des 55 véhicules disponibles aux essais routiers.

« Le coût de l’essence, l’inflation et l’urgence climatique donnent un puissant coup d’accélérateur en faveur des véhicules électriques », remarque Luc Saumure, copromoteur et vice-président marketing du SVEM.

L’équipe du Guide de l’auto a obtenu une liste des véhicules qui y seront présentés. Soulignons la présence des Hyundai IONIQ 6, Kia EV6 GT, Genesis GV60, Lexus RZ, Mitsubishi Outlander PHEV, Nissan Ariya et Toyota Prius Prime. Les amateurs de camionnettes ne voudront bien sûr pas manquer les Ford F-150 Lightning et GMC Hummer EV.

Photo: Nissan

Polestar retiendra beaucoup l’attention puisque la jeune marque suédoise exposera non seulement la Polestar 2 BST edition 270, limitée comme son nom l’indique à 270 exemplaires dans le monde, mais aussi le concept Polestar 6, un cabriolet de 884 chevaux dont Le Guide de l’auto a déjà primé le design sous la forme de la Polestar O2. Ce sera une première canadienne.

Quelques autres nouveautés n’ayant pas encore été confirmées au moment d’écrire ces lignes pourraient s’ajouter d’ici l’ouverture du SVEM.

Plus que des voitures

Le SVEM ne rassemble pas que des automobiles. En plus des grands constructeurs énumérés ci-haut, des fabricants de vélos, de scooters, de trottinettes et de véhicules tout-terrain électriques seront sur place pour faire découvrir leurs produits.

Encore une fois, il sera possible de faire des essais routiers dans le Stade olympique et les rues avoisinantes. En tout, plus de 5 000 essais de tous types de véhicules sont prévus. Pour les vélos, scooters, trottinettes et autres petits engins, les zones d’essai intérieures seront encore plus spacieuses cette année.

Photo: Germain Goyer

Par ailleurs, plus de 100 exposants prendront part à l’évènement. Notez que Le Guide de l’auto aura son propre kiosque et que nos journalistes seront sur place pour discuter avec les visiteurs.

Tout au long des trois journées du SVEM, une trentaine de conférences axées sur la mobilité verte et durable seront proposées. Des conseillers de CAA-Québec mais aussi le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert font partie des panélistes invités.

Journée de l’industrie

Inaugurée l’an dernier, la Journée de l’industrie reviendra pour permettre de connecter les intervenants des secteurs privé et public, actifs dans l’électrification des transports. Elle accueillera entre autres des fabricants de véhicules, de batteries et de composantes, des fournisseurs d’électricité et des développeurs d’infrastructures et de bornes. Également seront présents des installateurs, des entrepreneurs, des propriétaires de flottes et des participants du grand public souhaitant approfondir leur expérience.

« Nous encourageons l’essor de la filière québécoise des véhicules électriques et des énergies propres, explique Luc Saumure. Le Québec est un formidable espace pour les entrepreneurs et les investisseurs en quête d’expertise, de centres de recherche, de ressources et de tarifs avantageux pour développer ce levier porteur d’emplois. »

C’est donc un rendez-vous les 21, 22 et 23 avril au Stade olympique pour l’édition 2023 du SVEM. Les résidents de la capitale pourront attendre s’ils le désirent le Salon du véhicule électrique de Québec, qui se tiendra les 15, 16 et 17 septembre au Centre de foires d’ExpoCité.

En vidéo : Retour sur le Salon du véhicule électrique de Montréal 2022