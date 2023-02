Salon de la moto de Montréal : l'aventure et l'électrique à l'honneur

À la manière du Salon de l'auto de Montréal, le Salon de la moto fait son grand retour au Palais des congrès. Les visiteurs pourront venir voir de nombreux modèles à deux et trois roues du 24 au 26 février 2023.

En discutant avec les représentants des marques présentes, nous avons été surpris de constater que l'engouement pour les véhicules de type aventuriers ne se limite pas à l'automobile. Les motos destinées à rouler dans les chemins ou en hors route connaissent également une augmentation notable de leur ventes.

Il faut dire que grâce à des suspensions confortables qui possèdent un grand débattement, elles se jouent mieux de nos routes abîmées que les modèles à tendance urbaine ou sportive. Le prix de leurs plaques d'immatriculation est aussi nettement inférieur aux motos considérées "à risque" par la SAAQ.

Plusieurs constructeurs exposent leurs modèles : Suzuki avec la nouvelle V-Strom 800 DE, KTM avec les 890 Adventure et 1290 Super Adventure, sans oublier BMW avec l'incontournable R 1250 GS. Même Harley-Davidson, plutôt connue pour ses modèles cruiser ou grand tourisme, s'est lancée dans la moto aventurière, avec la Pan America 1250.

Photo: Julien Amado

Deux motos électriques québécoises

Mais le kiosque qui a le plus retenu notre attention est celui de Can-Am. En plus de toute la gamme à trois roues bien connue des consommateurs (Spyder, Ryker et F3), on retrouve deux motos électriques dont nous vous avions parlé il y a quelques mois : les Pulse et Origin. La première est une moto sans carénage (naked bike) et la deuxième une moto d'aventure dont les lignes modernes devraient plaire aux acheteurs d'ici. Nous avons tenté d'en savoir plus auprès du constructeur, mais aucune information technique n'a filtré pour l'instant.

En regardant les motos de plus près, nous avons tout de même pu constater que la qualité de finition semble être au rendez-vous et que la batterie dispose d'un refroidissement liquide, si l'on se fie au radiateur positionné face à la route. La puissance, l'autonomie et surtout le poids des deux machines n'ont pas encore été rendus publics.

Photo: Julien Amado

Mais nous ne manquerons pas de vous en faire part dès que nous aurons plus d'informations. En attendant, sachez que ces deux motos sont les deux seuls modèles qui existent à ce jour, si l'on exclut les machines de développement qui roulent présentement.

Il y a aussi d'autres motos 100% électriques exposées : la gamme de la marque Surron, la Livewire de chez Harley-Davidson ou la Freeride (un modèle hors route) chez KTM. Il y a même des petites motos électriques (gamme SXe) pour les enfants. Ce sont des véhicules équivalents à des modèles de 50cc à essence, mais qui nécessitent moins d'entretien et dont la puissance peut être ajustée par un adulte au fil de la progression de l'enfant.

Photo: Julien Amado

Des anciennes et des motos préparées

Le Salon de la moto abrite également des modèles antiques de différentes catégories. Les amateurs de mécaniques plus anciennes à deux ou quatre temps devraient apprécier de revoir des machines qui ont marqué l'histoire de la moto.

Nous avons également eu un coup de coeur pour le kiosque de Hangar 17, qui regroupe des créateurs et préparateurs québécois. Un bon moyen d'apprécier des modifications faites chez nous. Vous y verrez notamment une magnifique Honda CBX 1000 à 6 cylindres réalisée par Mr Motorcycles. Il s'agit d'un modèle qui conserve son moteur d'époque, mais qui a été modernisé avec beaucoup de goût.

Photo: Julien Amado

